Bank of America Corp.’dan (BoFA) Michael Hartnett’e göre, ABD, ticaret müzakerelerine yönelik adımlar atsa bile, hisselerindeki çarpıcı toparlanma muhtemelen sona erdi. Hartnett, hisse senetlerinin ikinci çeyrekte doğru bir şekilde yükseldiğini söyledi.

S&P 500, ABD Başkanı Donald Trump’ın 9 Nisan’da bazı vergilerde erteleme ilan etmesinden bu yana yüzde 14 arttı, ancak yılbaşından bu yana yüzde 3,7 düşerek uluslararası emsallerinin gerisinde kaldı.

GÖZLER ÇİN İLE MÜZAKEREDE

Washington son birkaç hafta içinde küresel ticaret konusunda daha yumuşak bir yol benimsiyor ve Çin ile hafta sonu yapılacak görüşmelerde gümrük vergisi indirimi üzerinde duruyor. Ayrıca Trump, dün İngiltere ile ticaret anlaşması imzaladı ve bunu “çığır açan” bir anlaşma olarak nitelendirdi.

ABD VARLIKLARINA TERCİH EDİYOR

Hartnett, 2025 yılı için hisse senetleri yerine tahvilleri tavsiye etti. Hisse senetleri için ise uluslararası varlıkları ABD varlıklarına tercih ettiğini söyledi.

Fon akışları Hartnett’in görüşlerini destekledi. BofA’nın, Yükselen Portföy Fonu Araştırması (EPFR) verilerine dayandırdığı nota göre, son dört haftada ABD hisse senetlerinden yaklaşık 24,8 milyar dolar çekildi ve bu rakam son iki yılın en yüksek rakamı oldu.

Kaynak: Bloomberg