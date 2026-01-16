Bank of America analistlerine göre Fed'in faiz indirimleri, ABD faiz farklarının daha da daralmasına neden olacak. Bu durum, daha zayıf bir dolara karşı ABD varlıklarının korunma maliyetini aşağı çekerken, dolar üzerindeki baskıyı artırabilir.

KORUNMA MALİYETLERİ DOLARI SINIRLIYOR

BofA analistleri, "Görece yüksek kalan korunma maliyetlerinin 2025'te dolar risklerine karşı korunma faaliyetlerinin önündeki temel engellerden biri" olduğuna dikkat çekti. Ancak faiz indirimleriyle bu maliyetlerin azalması, doların değer kaybını hızlandırabilecek bir unsur olarak görülüyor.

Analistler, Trump yönetiminin konut maliyetlerini düşürmeye yönelik adımlarının daha fazla faiz indirimini teşvik edebileceğini belirtti. Buna ek olarak, Fed'in bağımsızlığına yönelik olası risklerin de dolar açısından potansiyel bir zorluk oluşturduğu vurgulandı.