Agesa Hayat ve Emeklilik, 1 Ocak - 31 Aralık 2025 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş prim üretimi verilerini Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Şirket, geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla sergilediği %70’lik artışla dikkatleri üzerine çekti.

TOPLAM ÜRETİM 24 MİLYAR TL’Yİ GEÇTİ

KAP bildirisinde yer alan verilere göre, Agesa’nın 2025 yılındaki toplam brüt prim üretimi 24.371.219.233 TL seviyesine ulaştı. Üretimin branş bazındaki dağılımında ise şu rakamlar öne çıktı:

Hayat Dalı: 24.073.963.540 TL

Hayat Dışı Branşlar: 297.255.693 TL

Toplam Prim Üretimi: 24.371.219.233 TL

YÜZDE 70 ORANINDA ARTIŞ KAYDEDİLDİ

Şirket, operasyonel performansında bir önceki yılın aynı dönemine göre %70 oranında bir büyüme yakaladı. Agesa tarafından yapılan resmi açıklamada, "Şirketimizin 01.01.2025-31.12.2025 dönemine ait prim üretimi; hayat dalı ve hayat dışı olmak üzere toplam 24,3 milyar TL olarak gerçekleşmiş olup, geçen yılın aynı ayına göre prim üretimimiz %70 oranında artış göstermiştir" ifadelerine yer verildi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.