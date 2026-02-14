Küresel enerji piyasalarında Brent petrolün varil fiyatı 67 dolar seviyelerinde DENGE arayışını sürdürürken, yurt içinde dolar/TL kurunun 43,70 bandını aşması akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı taze tutuyor. 14 Şubat Cumartesi sabahı itibarıyla milyonlarca araç sahibi, "Akaryakıta indirim veya zam var mı?" sorusuna yanıt arıyor.

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre hafta sonunun ilk gününde akaryakıt tabelalarında radikal bir değişim gözlenmedi.

Ancak hem dövizdeki yukarı yönlü ivme hem de son dönemdeki vergi düzenlemeleri, pompa fiyatlarının yüksek seviyelerde kemikleşmesine neden oldu.

PETROL VE KUR KISKACINDA AKARYAKIT

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının nispeten stabil kalması bir "indirim" umudu doğursa da yerel piyasada doların 43,74 TL seviyelerinden işlem görmesi bu maliyet düşüşünü absorbe ediyor.

Uzmanlar, petrol fiyatlarının 65 doların altına sarkmaması veya döviz kurlarında bir gevşeme yaşanmaması durumunda, kısa vadede hissedilir bir indirim beklenmediğini ifade ediyor.

DEPO MALİYETLERİ EL YAKIYOR

Bugünkü rakamlarla standart 50 litrelik bir binek otomobil deposunu doldurmanın maliyeti; benzinde 3.600 TL'yi, motorinde ise 3.500 TL sınırını aşmış durumda.

Bu durum, nakliye maliyetleri üzerinden temel gıda ve hizmet sektöründeki fiyat artışlarını da tetiklemeye devam ediyor.

İşte 14 Şubat Cumartesi gününde akaryakıt tabelasında güncel rakamlar...

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 57,03 TL
Motorin litre fiyatı: 57,76 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 56,86 TL
Motorin litre fiyatı: 57,58 TL
LPG litre fiyatı: 29.69 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 57,96 TL
Motorin litre fiyatı: 58,87 TL
LPG litre fiyatı: 30.17 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 58,24 TL
Motorin litre fiyatı: 59,15 TL
LPG litre fiyatı: 30.09 TL

