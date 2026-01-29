İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde nakliye maliyetlerinden kaynaklı kuruş farkları görülse de ortalama fiyatlar vatandaşın bütçesini zorlamaya devam ediyor.

Depoyu fullemek isteyenler için maliyetler, geçen yılın aynı dönemine göre ciddi oranda artış göstermiş durumda.

İşte 29 Ocak Perşembe gününde akaryakıt tabelasında güncel rakamlar...

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 55,21 TL

Motorin litre fiyatı: 57,36 TL

LPG litre fiyatı: 29.29 TL

Benzin litre fiyatı: 55,03 TL

Motorin litre fiyatı: 57,18 TL

LPG litre fiyatı: 28.69 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 56,11 TL

Motorin litre fiyatı: 58,44 TL

LPG litre fiyatı: 29.17 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 56,39 TL

Motorin litre fiyatı: 58,71 TL

LPG litre fiyatı: 29.09 TL