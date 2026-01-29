Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında sular durulmuyor. 29 Ocak 2026 Perşembe günü, Brent petrol varil fiyatındaki küresel dalgalanma ve dolar/TL kurunun 43 lira seviyelerindeki yüksek seyri, pompa fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Vatandaşlar güne "Benzin ve motorine zam var mı?" sorusuyla başlarken, sektör temsilcileri maliyet artışlarına dikkat çekiyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde nakliye maliyetlerinden kaynaklı kuruş farkları görülse de ortalama fiyatlar vatandaşın bütçesini zorlamaya devam ediyor.

Depoyu fullemek isteyenler için maliyetler, geçen yılın aynı dönemine göre ciddi oranda artış göstermiş durumda.

İşte 29 Ocak Perşembe gününde akaryakıt tabelasında güncel rakamlar...

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 55,21 TL
Motorin litre fiyatı: 57,36 TL
LPG litre fiyatı: 29.29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 55,03 TL
Motorin litre fiyatı: 57,18 TL
LPG litre fiyatı: 28.69 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 56,11 TL
Motorin litre fiyatı: 58,44 TL
LPG litre fiyatı: 29.17 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 56,39 TL
Motorin litre fiyatı: 58,71 TL
LPG litre fiyatı: 29.09 TL

