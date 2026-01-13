Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt tabelalarına yansıdı. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 12 kuruş zam geldi. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Küresel petrol piyasalarında yaşanan hareketlilik ve döviz kurlarındaki yukarı yönlü seyir, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Vatandaşların yakından takip ettiği "Bugün motorin ne kadar?" ve "Benzine zam var mı?" soruları, 13 Ocak Salı sabahı itibarıyla yanıt buldu.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorin grubunda gerçekleşen 1,12 TL'lik artış pompa fiyatlarına yansıtıldı. Benzin ve LPG grubunda ise bugün için herhangi bir fiyat değişikliği yapılmadı.
13 OCAK 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Yeni zamla birlikte büyükşehirlerdeki güncel pompa fiyatları şu şekilde oluştu:
İstanbul Akaryakıt Fiyatları
Avrupa Yakası: Benzin: 53.21 TL | Motorin: 54.81 TL | LPG: 29.29 TL
Anadolu Yakası: Benzin: 53.02 TL | Motorin: 54.62 TL | LPG: 28.69 TL
Ankara Akaryakıt Fiyatları
Benzin: 54.04 TL
Motorin: 55.87 TL
LPG: 29.17 TL
İzmir Akaryakıt Fiyatları
Benzin: 54.37 TL
Motorin: 56.14 TL
LPG: 29.09 TL