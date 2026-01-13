Küresel petrol piyasalarında yaşanan hareketlilik ve döviz kurlarındaki yukarı yönlü seyir, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Vatandaşların yakından takip ettiği "Bugün motorin ne kadar?" ve "Benzine zam var mı?" soruları, 13 Ocak Salı sabahı itibarıyla yanıt buldu.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorin grubunda gerçekleşen 1,12 TL'lik artış pompa fiyatlarına yansıtıldı. Benzin ve LPG grubunda ise bugün için herhangi bir fiyat değişikliği yapılmadı.

13 OCAK 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Yeni zamla birlikte büyükşehirlerdeki güncel pompa fiyatları şu şekilde oluştu:

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

Avrupa Yakası: Benzin: 53.21 TL | Motorin: 54.81 TL | LPG: 29.29 TL

Anadolu Yakası: Benzin: 53.02 TL | Motorin: 54.62 TL | LPG: 28.69 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 54.04 TL

Motorin: 55.87 TL

LPG: 29.17 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 54.37 TL

Motorin: 56.14 TL

LPG: 29.09 TL