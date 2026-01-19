Hafta sonunda ABD Başkanı Trump’ın 8 Avrupa ülkesine yönelik gümrük vergisi açıklaması ve beraberinde gelen jeopolitik riskler, enerji maliyetlerini gündemin üst sırasına taşıdı. Döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi düzenlemeleri sonrası vatandaşlar, haftanın ilk gününde "Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE AKARYAKIT FİYATLARI

19 Ocak 2026 Pazartesi günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’deki istasyonlarda geçerli olan güncel rakamlar şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 54.00 TL

Motorin: 54.86 TL

LPG: 29.29 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 53.83 TL

Motorin: 54.69 TL

LPG: 28.69 TL

Ankara

Benzin: 54.90 TL

Motorin: 55.94 TL

LPG: 29.17 TL

İzmir

Benzin: 55.19 TL

Motorin: 56.20 TL

LPG: 29.09 TL