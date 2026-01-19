Küresel piyasalarda tırmanan jeopolitik tansiyon ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. ABD ve Avrupa arasındaki ticaret savaşı endişeleriyle Brent petrol ve kurlar yakından takip edilirken, 19 Ocak Pazartesi itibarıyla pompa fiyatları güncellendi.
Hafta sonunda ABD Başkanı Trump’ın 8 Avrupa ülkesine yönelik gümrük vergisi açıklaması ve beraberinde gelen jeopolitik riskler, enerji maliyetlerini gündemin üst sırasına taşıdı. Döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi düzenlemeleri sonrası vatandaşlar, haftanın ilk gününde "Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor.
BÜYÜKŞEHİRLERDE AKARYAKIT FİYATLARI
19 Ocak 2026 Pazartesi günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’deki istasyonlarda geçerli olan güncel rakamlar şu şekilde:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 54.00 TL
Motorin: 54.86 TL
LPG: 29.29 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 53.83 TL
Motorin: 54.69 TL
LPG: 28.69 TL
Ankara
Benzin: 54.90 TL
Motorin: 55.94 TL
LPG: 29.17 TL
İzmir
Benzin: 55.19 TL
Motorin: 56.20 TL
LPG: 29.09 TL