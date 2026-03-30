30 Mart 2026 Pazartesi gününe girilmesiyle birlikte, akaryakıt piyasasındaki hareketlilik araç sahiplerinin en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor. Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarındaki volatilite, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve vergi düzenlemeleri, pompa fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Vatandaşlar haftanın ilk gününde "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?" sorularına yanıt ararken, tabelalardaki son durum netleşti.

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM (30 MART 2026)

Küresel enerji krizi ve dövizdeki seyir nedeniyle akaryakıt fiyatları yüksek seyrini koruyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de geçerli olan güncel benzin, motorin ve LPG satış fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 62.52 TL

Motorin: 74.87 TL

LPG: 30.49 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 62.38 TL

Motorin: 74.73 TL

LPG: 29.89 TL

Ankara

Benzin: 63.49 TL

Motorin: 76.00 TL

LPG: 30.37 TL

İzmir

Benzin: 63.76 TL

Motorin: 76.27 TL

LPG: 30.29 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 74.08
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 62.52
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 44.05
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 60.34
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 46.57
Gazyağı 92.66
