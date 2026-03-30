Vatandaşlar haftanın ilk gününde "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?" sorularına yanıt ararken, tabelalardaki son durum netleşti.

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM (30 MART 2026)

Küresel enerji krizi ve dövizdeki seyir nedeniyle akaryakıt fiyatları yüksek seyrini koruyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de geçerli olan güncel benzin, motorin ve LPG satış fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 62.52 TL

Motorin: 74.87 TL

LPG: 30.49 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 62.38 TL

Motorin: 74.73 TL

LPG: 29.89 TL

Ankara

Benzin: 63.49 TL

Motorin: 76.00 TL

LPG: 30.37 TL

İzmir

Benzin: 63.76 TL

Motorin: 76.27 TL

LPG: 30.29 TL