Borsa İstanbul’un (BIST 100) haftalık kayıpların ardından yeni güne küresel risk iştahındaki temkinli duruşa paralel olarak yatay bir açılışla başlaması öngörülüyor.

Yeni güne başlarken şirket ve pay alım-satım haberleri, sermaye artırım kararları öne çıkıyor.

ŞİRKET HABERLERİ

AAGYO – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 1 – 2 – 3 Nisan’da toplanacak.

ALTNY – Şirketin, 431.250 euroluk iş aldığı açıklandı.

ALTNY – Şirketin 800.000 euroluk iş aldığı açıklandı.

ALGYO – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından onaylandı.

AKBNK – Yurt dışında 695 gün vadeli 100 milyon dolar tutarında borçlanma aracı 31 Mart’ta ihraç edilecek.

ASTOR – Şirketin, TEİASŞ tarafından düzenlenen ihalede 1,8 milyar TL ile en avantajlı teklifi verdiği açıklandı.

ALBRK – 91 gün vadeli 2 milyar TL tutarında kira sertifikası ihraç edildi.

ALBRK – 93 gün vadeli 2 milyar TL tutarında kira sertifikası ihraç edildi.

ARZUM – Arzum OKKA Robot Kahve İstasyonları işletmelerine başlandığı açıklandı.

BEYAZ – 364 gün vadeli 300 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

EKGYO – Şirketin ile TOKİ arasında imzalanan protokol kapsamında İstanbul Eyüpsultan Hasdal 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin yüklenici ile imzalandığı, arsa satışı karşılığı satış toplam gelirinin 32,5 milyar TL olduğu açıklandı.

EKGYO – Şirket ile TOKİ arasında imzalanan İşbirliği Protokolü kapsamında Ankara Gölbaşı Taşpınar Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumunun gerçekleştirildiği açıklandı.

EUPWR – TEİAŞ tarafından açılan ihaleyi şirketin 704,5 milyon TL bedelle kazandığı açıklandı.

ESCAR – Daryo Kebudi, Azra Kebudi, Betina Halyo ve Nora Karakaş tarafından şirketin sermayesinin %79,6’sını temsil eden Borsa’da işlem görmeyen payların tamamının potansiyel bir yatırımcıya devredilmesi amacıyla ön görüşmelere başlanıldığı açıklandı.

ESCAR – Pay geri alım programının sonlandırıldığı açıklandı.

ESCAR & KTLEV – VBTS kapsamında şirket paylarına 29 Nisan’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

ENERY & AHGAZ – Enerya Karaman Gaz Dağıtım tarafından Başyayla ilçesinde doğal gaz dağıtımı yapmak üzere lisans kapsamının genişletilmesi kapsamında başvuru yapıldığı açıklandı.

GWIND – Pay geri alım programının başlatılmasına ve 7.300.000 adet paya karşılık 225 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

GARAN – Banka tarafından gerçekleştirilen 426,5 milyon TL’lik portföyün tahsili gecikmiş alacak ihalesinin Doğru Varlık tarafından kazanılması ardından sözleşme imzalandığı açıklandı.

HATSN – Şirketin, 42,6 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

HTTBT – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

INTEK – Şirketin %51 bağlı ortaklığı Probel’in 27,5 milyon TL tutarında iş aldığı açıklandı.

ISKPL – Erpet Turizm tarafından 93.925.299 adet payın pay başına 12,50 TL fiyattan 1 alıcıya TAS’ta satışı için Borsa’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

KLYPV – Şirketin 127,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

LKMNH – 180 gün vadeli 300 milyon TL tutarında kira sertifikası ihraç edildi.

LXGYO – Cansu Sırma tarafından 1.063.700 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

MEGMT – Abdullah Turgut, Mehmet Emin Turgut ve İhsan Ahmet Turgut tarafından toplam 13.000.000 adet payın 10 alıcıya bugün TAS’ta satılacağı açıklandı.

ONCSM – Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği tarafından gerçekleştirilen ihaleye 141,1 milyon TL ile en uygun teklifin verildiği açıklandı.

QNBTR – Yurt dışında 375 gün vadeli 40 milyon euro tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

PKENT – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 50 milyon TL’den 60 milyon TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

SMRTG – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun A-(tr)’den BBB (tr)’ye düşürüldüğü açıklandı.

TCELL – 89 gün vadeli 530 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

TKFEN – MCN ve KCN tarafından 22.953.175 adet payın Can Kültür’e devredildiği açıklandı.

TRALT – Kayseri ve Nevşehir’de planlanan projeler kapsamında ÇED olumlu kararı verildiği açıklandı.

TKNSA – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 300 milyon TL’den 2 milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da da onaylandı.

TRILC – Şirketin, %0,9 İzotonik Sodyum Klorür İrrigasyonluk Steril Çözelti ürününün MDR onayı aldığı açıklandı.

TURGG – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 50 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da da onaylandı.

TKNSA – 90 gün vadeli 300 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

TOASO – K9 ticari araç sözleşmesi ile bağlantılı olarak toplam 275,7 milyon euro tutarında kredi sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

VAKBN – 91 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

VSNMD – Pay geri alım programının sonlandırıldığı açıklandı.

YKBNK – Yurt dışında 374 gün vadeli 10 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

YKBNK – Yurt dışında 1.112 gün vadeli 30 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

YKBNK – Yurt dışında 375 gün vadeli 40 milyon euro tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

ZOREN – 180 gün vadeli 24,1 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

ZOREN – 398 gün vadeli 117,3 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ

AKSA – Emniyet Ticaret tarafından 11,06 – 11,50 TL fiyat aralığından 2.900.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %25,19’a yükseldi.

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 21,32 – 21,34 TL fiyat aralığından geri alındı.

COSMO – Ömer Ünsalan tarafından 1.890.600 adet payın Abdulkadir Memduhoğlu’na devredildiği açıklandı.

ENTRA – IC İçtaş tarafından 15,74 TL fiyattan 15.744 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %78,07’ye yükseldi.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 700.000 adet pay 8,47 – 8,52 TL fiyat aralığından geri alındı.

EFOR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.700.000 adet pay 9,35 TL fiyattan geri alındı.

GOKNR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 87.186 adet pay 21,20 TL fiyattan geri alındı.

LMKDC – Limak Çimento tarafından 33,32 – 34,00 TL fiyat aralığından 541.352 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %72,94’e yükseldi.

LXGYO – Pardus Portföy tarafından 11.967.006 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %3,68’e geriledi.

LXGYO – Tera Portföy tarafından 10.136.309 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,04’e yükseldi.

MAVI – Şirket paylarının halka arzı kapsamında 242.542 adet pay 42,14 – 42,22 TL fiyat aralığından geri alındı.

MACKO – Matchzone tarafından 32,20 – 32,92 TL fiyat aralığından 42.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,81’e yükseldi.

MERIT & NTHOL – NTHOL tarafından 15,20 – 15,22 TL fiyat aralığından 100.000 adet MERIT payı alınırken, NTHOL’ün MERIT’teki payı %70,86’ya yükseldi.

NTHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 75.117 adet pay 38,70 – 38,80 TL fiyat aralığından geri alındı.

ODAS – Yönetim Kurulu Başkanı Burak Altay tarafından 5,80 – 5,90 TL fiyat aralığından 5.105.100 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %16,68’e yükseldi.

VKING – Yaşar Birleşik Pazarlama tarafından 23,94 – 24,56 TL fiyat aralığından 400.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %1,84’e geriledi.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

CRDFA – Şirket sermayesi yarın 100 milyon TL’den %200 oranında bedelsiz olarak 200 milyon TL artışla 300 milyon TL’ye yükseltilecek.