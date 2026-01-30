Brent petrol piyasasındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve vergi düzenlemeleri, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Araç sahipleri haftanın son işlem gününde "Benzin ne kadar oldu?" ve "Motorin kaç TL?" sorularına yanıt ararken, 30 Ocak 2026 Cuma günü itibarıyla büyükşehirlerdeki güncel pompa fiyatları netleşti.
Küresel piyasalarda yaşanan değişimler ve peş peşe gelen ÖTV düzenlemeleri, yakıt maliyetleri üzerinde doğrudan belirleyici oluyor. Vatandaşlar günlük yakıt bütçelerini planlamak adına güncel listeleri yakından takip ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de iller arası nakliye maliyetlerine bağlı olarak fiyatlarda küçük farklılıklar gözlemleniyor.
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul’un iki yakasında fiyatlar şu şekilde seyrediyor:
Avrupa Yakası:
Benzin: 55.27 TL
Motorin: 57.43 TL
LPG: 29.29 TL
Anadolu Yakası:
Benzin: 55.09 TL
Motorin: 57.25 TL
LPG: 28.69 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Başkent Ankara'da akaryakıt litre fiyatları İstanbul'a oranla bir miktar daha yüksek seyrediyor:
Benzin: 56.17 TL
Motorin: 58.51 TL
LPG: 29.17 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Ege'nin incisi İzmir'de ise 30 Ocak itibarıyla güncel rakamlar şu şekilde yansıdı:
Benzin: 56.46 TL
Motorin: 58.78 TL
LPG: 29.09 TL