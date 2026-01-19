Akenerji, 2025/09 döneminde -883,9 milyon TL net zarar açıkladı. Net satışlar yıllık bazda %36 gerilerken, çeyreklik bazda toparlanma görülse de kârlılık tarafında zayıflık sürdü.

Son finansallara göre:



Net satışlar: 15,44 milyar TL (yıllık -%36)

FAVÖK: 109 milyon TL (yıllık -%87)

FAVÖK marjı: %4,09 seviyesine geriledi

Özsermaye: yıllık bazda %17,6 azaldı

Artan finansman giderleri ve yüksek döviz açık pozisyonu, net kâr üzerinde temel baskı unsuru olmaya devam ediyor. Şirketin net yabancı para pozisyonu -21,7 milyar TL seviyesinde bulunuyor.

AKENR Değerleme Çarpanları Ne Söylüyor?

Ocak 2026 itibarıyla Akenerji’nin öne çıkan bazı çarpanları şöyle:

PD/DD: 0,50

FD/FAVÖK: 37,20

Firma Değeri / Net Satış: 1,70

Piyasa değeri: ~8,1 milyar TL

Defter değerine göre düşük PD/DD oranı dikkat çekerken, zayıflayan FAVÖK nedeniyle FD/FAVÖK çarpanının oldukça yükseldiği görülüyor. Bu durum, şirketin değerlemesinde operasyonel toparlanmanın kritik olduğunu ortaya koyuyor.

AKENR Teknik Analiz: Destek – Direnç Seviyeleri

19 Ocak 2026 kapanışı itibarıyla AKENR hissesi 11,10 TL seviyesinde günü tamamladı.

Teknik tabloda öne çıkan seviyeler:



Destekler:

10,89 TL

10,67 TL

10,49 TL

Dirençler:

11,29 TL

11,47 TL

11,69 TL

Hissede pivot seviye 11,07 TL olarak öne çıkıyor. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması halinde tepki alımlarının güç kazanabileceği, aşağı yönlü hareketlerde ise 10,89 – 10,49 bandının kritik destek bölgesi olarak izleneceği değerlendiriliyor.