28-29-30 Ocak tarihlerinde 21,50 TL sabit fiyatla halka arz edilen Akhan Un payları, 6 Şubat 2026 Cuma günü Ana Pazar’da işlem görmeye başladı. Seans açılışıyla birlikte yoğun alım talebiyle karşılaşan hisseler, yüzde 9,95’lik prim yaparak 23,64 TL tavan fiyatına yükseldi.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

TAVANDA MİLYONLUK ALIM EMRİ

Yatırımcıların AKHAN’a olan ilgisi borsa ekranlarına da yansıdı. Saat 10:00 itibarıyla tavan fiyatta yaklaşık 47,4 milyon lotluk alım emrinin beklediği görüldü. Alım tarafında en dikkat çeken aracı kurum ise Bulls Yatırım oldu. Dev alım emirlerinin tavanda bekliyor olması, hissenin ilk işlem günündeki güçlü duruşunu perçinledi.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

YATIRIMCI BAŞINA 34 LOT DÜŞMÜŞTÜ

Hatırlanacağı üzere, toplamda 959 bin 375 yatırımcının katıldığı halka arzda talebin büyüklüğü 6,2 milyar TL’ye ulaşmıştı. Yoğun ilgi nedeniyle bireysel yatırımcılara sınırlı miktarda pay dağıtılmış; katılımcı başına ortalama 34 adet pay (yaklaşık 737,80 TL değerinde) düşmüştü.

İlk işlem günündeki bu başarılı performansın ardından, piyasa takipçileri "tavan serisinin" kaç gün süreceğini merakla beklemeye başladı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.