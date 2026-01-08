İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının hızla düşeceğini açıkladı. Gün boyunca 17–18 derece civarında seyretmesi beklenen sıcaklıkların, akşam saatlerinden sonra 8–10 derece birden gerileyeceği tahmin ediliyor.

Kent genelinde gün boyunca fırtınalı hava etkili olacak. Özellikle açık alanlarda ve deniz ulaşımında olumsuzluklara karşı dikkatli olunması isteniyor.

HAFTA SONU HAVA YENİDEN BOZULACAK

Cuma günü İstanbul'da parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, cumartesi gününden itibaren fırtına yeniden kuvvetlenecek. Aynı zamanda sağanak yağışların da etkili olması öngörülüyor.

PAZARTESİ İÇİN KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

AKOM'un tahminlerine göre pazar günü karla karışık yağmur İstanbul genelinde etkili olacak. Kar yağışının pazar günü daha çok yüksek kesimlerde görülmesi beklenirken, pazartesi günü için kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.