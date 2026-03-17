Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine yönelik son değerlendirmesinde döviz kuru tahminlerine de yer verdi. Kuruluş, 2026 yıl sonu için dolar/TL beklentisini yaklaşık 49–50 TL bandında açıkladı. Bu tahmin, mevcut makroekonomik görünüm, para politikası duruşu ve jeopolitik riskler çerçevesinde oluşturuldu.

REZERVLER VE KUR BASKISI VURGUSU

Raporda, son dönemde Türk lirası üzerindeki baskıya dikkat çekilirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezerv politikalarının da yakından izlendiği belirtildi. Kur oynaklığını sınırlamak amacıyla rezerv kullanımı ve sıkı para politikası uygulamalarının kısa vadede dengeleyici rol oynadığı ifade edildi.

Ancak Fitch, küresel finansal koşullar ve bölgesel jeopolitik gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisinin devam ettiğine işaret etti. Özellikle enerji fiyatları, dış finansman ihtiyacı ve enflasyon görünümünün kur üzerinde belirleyici olmaya devam edeceği kaydedildi.

2027 İÇİN DAHA YÜKSEK SEVİYE

Kuruluşun projeksiyonlarına göre dolar/TL’nin 2027 yılında ise daha yüksek seviyelere çıkabileceği değerlendiriliyor. Orta vadeli beklentilerde, enflasyonla mücadele sürecinin ve para politikasındaki kararlılığın belirleyici olacağı vurgulandı.

Fitch’in son raporu, piyasalarda döviz kuru beklentilerine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşırken, gözler önümüzdeki dönemde açıklanacak enflasyon verileri ve Merkez Bankası’nın politika adımlarına çevrildi.