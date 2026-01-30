İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, KENT genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu, ecza hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 37 bin 500 lira, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

(AA)