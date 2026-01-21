Dün 12.805,81 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 34,08 puan ve yüzde 0,27 artışla 12.839,89 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 159,83 puan ve yüzde 1,25 kayıpla 12.645,98 puana düştü.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 12.633,14 puanı, en yüksek 12.847,24 puanı gördü. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,11 yükselirken, teknoloji endeksi yüzde 7,69, sanayi endeksi yüzde 0,97 ve hizmetler endeksi yüzde 0,30 düştü.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 34'ü yükselirken 63'ü düştü, 3'ü yatay seyretti.

En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, ASTOR Enerji, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 862 DOLAR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 32,84, bileşik getirisi yüzde 35,54 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1700, sterlin/dolar paritesi 1,3410 ve dolar/yen paritesi 158 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,2950 liradan, avro 50,7090 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 2,2 artışla 4 bin 862 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,5 primle 63,8 dolardan işlem görüyor.

(AA)