Akıllı telefon pazarında 2026 yılı, maliyetlerin gölgesinde başladı. Samsung ve SK Hynix gibi devlerin LPDDR bellek fiyatlarını bir önceki çeyreğe göre fahiş oranda artırmasıyla birlikte Xiaomi gibi üreticiler fiyat güncellemesine giderken, gözler Apple’ın iPhone 18 ailesine çevrildi.

BELLEK MALİYETLERİ NEDEN ARTIYOR?

Analist Ming-Chi Kuo ve TrendForce raporlarına göre, iPhone’larda kullanılan 12GB LPDDR5X bellek modülünün maliyeti, 2025 başında yaklaşık 30 dolar iken, 2026 başında 70 dolara kadar tırmanarak %230’luk bir artış sergiledi. Bu devasa yükselişin arkasında iki ana neden bulunuyor:

Yapay Zeka Talebi: Veri merkezlerinin RAM ihtiyacının patlaması, akıllı telefon üreticilerini arz sıkıntısıyla baş başa bıraktı.

Üretim Teknolojileri: TSMC'nin yeni 2nm ve 1.4nm üretim süreçlerinin (A20 işlemci için) maliyetleri yukarı çekmesi.

APPLE’IN "FİYAT DENGELEME" KOZLARI

Ming-Chi Kuo’ya göre Apple, artan donanım maliyetlerini (BOM maliyeti) şu yollarla absorbe etmeye hazırlanıyor:

Ölçek Avantajı ve Erken Müzakere: Apple, dünyanın en büyük alıcısı olarak 2026’nın ilk yarısı için anlaşmaları çoktan tamamlayarak birim maliyetleri sınırladı.

Hizmet Gelirleriyle Telafi: Şirket, donanım satışından feragat edeceği kâr marjını; App Store, iCloud ve diğer abonelik servislerinden elde edeceği yüksek gelirlerle dengelemeyi planlıyor.

Stratejik Pazar Payı: Rakiplerinin zam yapmak zorunda kaldığı bir dönemde fiyatları sabit tutarak, özellikle Android amiral gemisi kullanıcılarını kendi ekosistemine çekmeyi amaçlıyor.

YÜKSEK DEPOLAMA SEÇENEKLERİNE DİKKAT!

Her ne kadar başlangıç fiyatlarının (baz model) sabit tutulması beklense de, analistler 512GB, 1TB ve üzeri depolama seçeneklerinde fiyat artışının kaçınılmaz olabileceğini belirtiyor. Apple'ın en popüler modellerde fiyatı korurken, yüksek kapasite isteyen kullanıcılardan bu farkı tahsil etmesi "akıllı bir uzlaşma" olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Dünya