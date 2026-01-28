Pandemi sonrası dönemde artan personel maliyetleri ve kurumsal hantallıkla mücadele eden Amazon, CEO Andy Jassy’nin liderliğinde başlattığı "sadeleşme" operasyonuna hız verdi. Şirket, kurumsal katmanları azaltarak daha çevik bir yapıya kavuşmayı hedefliyor.

HEDEF: BÜROKRASİYİ AZALTMAK VE SAHİPLENMEYİ ARTIRMAK

Bloomberg HT'nin haberine göre, işten çıkarma süreci doğrudan Amazon’un "kurumsal sadeleşme" politikasına dayanıyor. Şirketin İnsan Kaynakları ve Teknoloji Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Beth Galetti, sürecin felsefesini şu sözlerle özetledi:

“Katmanları azaltarak, sahiplenmeyi artırarak ve bürokrasiyi ortadan kaldırarak organizasyonumuzu güçlendirmeye çalışıyoruz. Bu karar, Amazon’un büyüme stratejisiyle uyumlu ve çalışanlarımızın kariyerlerini sürdürmelerine yardımcı olacak.”

BEYAZ YAKALILARIN YÜZDE 4,6’SI ETKİLENİYOR

30 Eylül verilerine göre dünya genelinde 1,57 milyon çalışanı bulunan Amazon'da, işten çıkarmalar ağırlıklı olarak beyaz yakalı personeli hedef alıyor. 350 bin kişilik beyaz yaka işgücünün yaklaşık %4,6’sı bu yeni dalga ile işini kaybetme riskiyle karşı karşıya. Etkilenen çalışanlara sunulan haklar ise şöyle:

90 gün boyunca şirket içinde yeni bir pozisyon arama imkanı.

Kapsamlı tazminat paketleri.

Geçiş desteği ve kariyer danışmanlığı.

İŞE ALIMLAR TAMAMEN DURMADI

Şirketten yapılan açıklamada, bazı birimlerde küçülmeye gidilirken geleceğe dönük kritik öneme sahip stratejik alanlarda yatırımların ve işe alımların devam edeceği vurgulandı. Bu hamle, Amazon'un kaynaklarını kâr marjı düşük alanlardan yapay zeka ve bulut bilişim gibi büyüme potansiyeli yüksek birimlere kaydırdığı şeklinde yorumlanıyor.