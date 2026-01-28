Altın ve gümüş gibi değerli metallerin aksine bakır, kimyasal olarak çok daha aktif bir yapıya sahip. Uzmanlar, evde veya standart depo koşullarında saklanan bakır külçelerin zamanla oksitlenerek form değiştirebileceğine dikkat çekiyor.

Bakırın havadaki oksijen ve nemle tepkimeye girmesi sonucu yüzeyinde oluşan tabaka, sadece görsel bir bozulma yaratmıyor. Kimyasal olarak süreci incelediğimizde: 2Cu + O₂ → 2CuO şeklinde gerçekleşen bu oksidasyon süreci, başlangıçta metalin üzerine ek bir ağırlık (oksijen atomları) eklese de, asıl tehlike sonrasında başlıyor.

GRAMAJ KAYBI NASIL OLUŞUR?

Bakır külçede gramaj kaybı aslında iki temel nedene dayanıyor:

1. Derin korozyon ve dökülme: Eğer bakır çok nemli bir ortamda bırakılırsa, yüzeyde oluşan "patina" tabakası zamanla pul pul dökülmeye başlayabilir. Bu durum, külçenin saf bakır içeriğinin azalması anlamına gelir.

2. Temizlik esnasındaki kayıplar: Yatırımcılar, kararmış bakır külçelerini eski parlaklığına döndürmek için asidik solüsyonlar veya aşındırıcı parlatıcılar kullandığında, metalin yüzeyinden mikron düzeyinde de olsa her seferinde bir katman silinir. Uzun vadede bu "temizlik" işlemleri, külçenin toplam ağırlığında hissedilir bir azalmaya yol açabilir.

LOJİSTİK VE SAKLAMA MALİYETİ BEL BÜKEBİLİR

Uzmanlar, bakırın "ucuz" olması nedeniyle ciddi bir yatırım portföyü oluşturmak isteyenlerin tonlarca metali saklamak zorunda kalacağını hatırlatıyor. 10.000 dolarlık bir yatırım için yaklaşık 1 ton bakırı güvenli ve nemsiz bir ortamda muhafaza etmenin maliyeti, potansiyel kârı gölgeleyebilir.

Uzman görüşü: "Bakır geleceğin metali olabilir ancak fiziki külçe yatırımı, bireysel yatırımcı için lojistik bir kabusa dönüşebilir. Oksitlenme riski ve saklama zorlukları göz önüne alındığında, bakıra dayalı borsa yatırım fonları (ETF) veya maden şirketlerinin hisseleri daha makul bir seçenek gibi görünüyor."

YATIRIMCI NE YAPMALI?

Eğer illaki "Elimle tutmalıyım" diyorsanız; külçelerinizi mutlaka vakumlu ambalajlarda, nem alıcı silika jellerle birlikte ve doğrudan güneş ışığı görmeyen yerlerde saklamanız hayati önem taşıyor. Aksi takdirde, yatırımınızın bir kısmının havaya karışıp "oksitlendiğini" izlemek zorunda kalabilirsiniz.