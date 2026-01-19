Küresel piyasalarda jeopolitik krizlerin ve teknolojik dönüşümün yarattığı talep baskısı, temel metallerde dengeleri değiştirdi. Sanayinin nabzını tutan emtia, yeni haftaya Londra Metal Borsası'nda (LME) yüzde 1,3 artışla başladı. Şanghay saatiyle 11.15 itibarıyla bakırın ton fiyatı 12 bin 965 dolara kadar yükseldi.

TRUMP VE GRÖNLAND ÇIKMAZI BAKIRI DESTEKLEDİ

Yükselişin perde arkasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland satın alma planına karşı çıkan aralarında Almanya ve Birleşik Krallık’ın da bulunduğu 8 Avrupa ülkesine ek gümrük vergisi getireceğini duyurması yatıyor. Bu ticaret savaşı retoriği, yatırımcıları geleneksel finansal varlıklardan uzaklaştırırken, doların zayıflaması emtiayı daha cazip hale getirdi. Ticaret savaşlarının sanayi üretimi üzerinde baskı oluşturabileceği endişesine rağmen, yatırımcıların paranın değer kaybına karşı korunma güdüsüyle (debasement trade) bakıra yöneldiği görülüyor.

TALEBİ TETİKLEYEN "YAPAY ZEKA" VE "ÇİN" FAKTÖRÜ

Fiyat artışını destekleyen temel dinamikler sadece jeopolitik krizle sınırlı değil:

Yapay Zeka ve Enerji: Veri merkezlerinin inşası, kablolama ve yenilenebilir enerji altyapısında kullanılan bakır, yapay zeka devrimiyle birlikte yeni bir ana tüketim kategorisi kazandı.

Çin'in Alımları: Dünyanın en büyük metal tüketicisi olan Çin'in ekonomik büyüme hedeflerini tutturması ve ülkedeki yoğun stoklama faaliyetleri fiyatlardaki yukarı yönlü baskıyı artırıyor.

ARZ SIKINTISI "BAKIR UÇURUMU" YARATIYOR

Son beş aydır kesintisiz bir ralli içerisinde olan bakır piyasasında ana sorun, madenlerdeki arzın talebe yetişememesi. Birçok büyük madende yaşanan tedarik aksaklıkları ve düşük stok seviyeleri, piyasada "fiziksel sıkışıklık" riskini gündemde tutuyor.

