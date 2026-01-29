World Gold Council tarafından yayımlanan "Gold Demand Trends: Q4 and Full Year 2025" raporuna göre, küresel altın talebi 2025 yılında ilk kez 5 bin tonun üzerine çıkarak tarihi bir eşiği aştı. Aynı dönemde Türkiye'de ise altın talebinde gerileme kaydedildi.

Tezgah üstü işlemler (OTC) dahil toplam küresel altın talebi, yıl boyunca kırılan fiyat rekorlarının da etkisiyle 555 milyar dolarlık rekor piyasa değerine ulaştı. Bu tutar, bir önceki yıla göre yüzde 45 artış anlamına geliyor.

2025'TE YATIRIM TALEBİ ÖNE ÇIKTI

Rapora göre 2025 yılı, yatırımcı ilgisinin güçlü şekilde arttığı bir dönem oldu. Küresel altın ETF varlıkları 801 ton artış göstererek tarihin en güçlü ikinci yıllık performansını kaydetti. Külçe ve sikke altın alımları ise son 12 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Güvenli liman arayışı ve portföy çeşitlendirme ihtiyacı yatırımcı talebinin temel sürükleyici unsurları olurken, fiyatlardaki sert yükseliş de bu eğilimi destekledi.

MERKEZ BANKALARININ ALIMLARI YÜKSEK KALDI

Merkez bankalarının altın alımları 2025 yılında 863 ton ile beklentilerin üst bandına yakın gerçekleşti. Alımlar tarihsel olarak yüksek seviyelerde kalırken, önceki döneme kıyasla alım hızında sınırlı bir yavaşlama görüldü.

Altın fiyatlarındaki sert yükseliş mücevher talebini hacim bazında baskılasa da, değer bazında talep güçlü kaldı. Küresel mücevher talebi yüzde 18 artışla 172 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı.

Teknoloji sektöründe kullanılan altına yönelik talep ise tüketici elektroniğindeki dalgalanmalara rağmen istikrarını korudu. Raporda, özellikle yapay zeka uygulamalarındaki büyümenin bu alanı desteklediği ifade edildi.

ORTALAMA ALTIN FİYATI DA REKOR KIRDI

2025 yılı boyunca Londra Külçe Piyasası Birliği (LBMA) öğleden sonra altın fiyatı 53 kez tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Dördüncü çeyrekte ortalama fiyat yüzde 55 artışla ons başına 4 bin 135 dolara, yıllık ortalama fiyat ise 3 bin 431 dolar ile rekor seviyeye ulaştı.

Arz tarafında toplam altın arzı yüzde 1 artarken, maden üretimi 3 bin 672 tonla yeni zirveye çıktı. Geri dönüşüm ise fiyatlardaki yüzde 67’lik artışa rağmen 1.404 ton ile sınırlı yükseliş gösterdi.

TÜRKİYE'DE ALTIN TALEBİ GERİLEDİ

Rapora göre Türkiye'de hem takı hem de sikke altın talebinde düşüş görüldü. Buna karşın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) altın rezervlerini artırmaya devam etti.

Türkiye'de dördüncü çeyrekte altın takı talebi yıllık bazda yüzde 35 düşerek 7,7 tona, 2025 yılı genelinde ise yüzde 20 gerileyerek 32,8 tona indi.

Sikke altın talebi de dördüncü çeyrekte yüzde 9 azalışla 21,3 ton, yıl genelinde ise yüzde 37 düşüşle 71,1 ton seviyesinde gerçekleşti.

TCMB ise 2025 yılı Ekim sonu itibarıyla 27 ton altın alımı yaparak rezervlerini 644 tona yükseltti.

2026 İÇİN BEKLENTİLER AÇIKLANDI

World Gold Council, 2026 yılında jeopolitik risklerin sürmesi halinde altın ETF'lerine güçlü girişlerin ve külçe–sikke talebinin devam etmesini bekliyor.

Raporda ayrıca merkez bankalarının altın alımlarının yüksek seviyelerde kalacağı, ancak yüksek fiyat ortamı nedeniyle mücevher talebinin zayıf seyretmeye devam edebileceği öngörülüyor.