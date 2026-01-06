Haftanın ikinci işlem gününe 6.165 TL seviyesinden giriş yapan gram altın, kısa süre içinde 6.181 TL bandına ulaştı. Haftalık bazda yatırımcısına yüzde 2,85 oranında getiri sağlayan gram altın, Kapalıçarşı gibi fiziki piyasalarda ise makas aralığının etkisiyle 6.405 TL seviyelerine kadar işlem görüyor.

Küresel ölçekte ons altın fiyatı ise 4.455 dolar seviyesinden başladığı günde yukarı yönlü ivmesini sürdürerek 4.466 dolar sınırına dayandı.

ÇEYREK VE YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Halk arasında en çok tercih edilen yatırım araçlarından olan çeyrek altın bugün 10.472 TL’den satışa sunulurken, yarım altın 20.945 TL seviyesinde işlem görüyor. Birikimlerini daha büyük ölçekte değerlendirmek isteyenler için tam altın fiyatı 41.224 TL, Cumhuriyet altını ise 41.729 TL olarak belirlendi.

DARPHANE SERTİFİKASINDA TARİHİ KAPANIŞ

Borsa İstanbul’da işlem gören Darphane Altın Sertifikası da piyasalardaki bu yükselişten nasibini aldı. Günü 106,28 TL’den tamamlayan sertifika, tüm zamanların en yüksek kapanış rekorunu kırarak dikkatleri üzerine çekti.

6 Ocak 2026 itibarıyla güncel satış rakamları şu şekilde:

Gremse Altın: 103.378,14 TL

Cumhuriyet Altını: 41.729,00 TL

Çeyrek Altın: 10.472,00 TL

Gram Altın: 6.181,06 TL

Ons Altın: 4.466,65 Dolar