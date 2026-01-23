Ons altın TSI 04.00 itibarıyla 4 bin 967,37 dolara yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altın yine aynı saatte 6 bin 922 TL’ye ulaşarak zirveyi gördü.

Altın fiyatları TSI 07.44 itibarıyla şu şekilde;

ÇEYREK ALTIN

Alış: 11 bin 052,23

Satış: 11 bin 295,53

ONS ALTIN

Alış: 4 bin 956,44

Satış: 4 bin 957,11

GRAM ALTIN

Alış: 6 bin 907,65

Satış: 6 bin 908,58