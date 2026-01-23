Altın, hem alım satım yapanların hem de uzun vadeli yatırımcıların her zaman radarında. İç ve dış piyasalardaki gelişmeler ile döviz kurlarındaki değişimlere paralel olarak altın fiyatları da yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Altın haftanın son işlem gününde rekor kırdı.
Ons altın TSI 04.00 itibarıyla 4 bin 967,37 dolara yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altın yine aynı saatte 6 bin 922 TL’ye ulaşarak zirveyi gördü.
Altın fiyatları TSI 07.44 itibarıyla şu şekilde;
ÇEYREK ALTIN
Alış: 11 bin 052,23
Satış: 11 bin 295,53
ONS ALTIN
Alış: 4 bin 956,44
Satış: 4 bin 957,11
GRAM ALTIN
Alış: 6 bin 907,65
Satış: 6 bin 908,58