Şubat ayının ilk tam işlem haftasında piyasa dinamikleri, yatırımcıları ters köşe yapan sonuçlar doğurdu. İşte haftalık bazda kazandıran ve kaybettiren yatırım araçlarının detaylı analizi:

ALTIN VE DOLAR HAFTAYI "YEŞİL" KAPATTI

Haftanın mutlak galibi kuşkusuz altın oldu. Küresel piyasalarda ons altın, haftayı yüzde 1,97 değer kazancıyla 4.961,15 dolar seviyesinden tamamladı. İç piyasada ise hem ons hem de kur desteğini arkasına alan gram altın, yatırımcısına yüzde 2,21 oranında getiri sağlayarak 6.954,9 TL seviyesinden haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Döviz tarafında ise daha sakin bir seyir hakimdi. Dolar/TL, haftalık bazda yüzde 0,25 gibi sınırlı bir yükselişle 43,60 TL seviyesinden kapanış yaparak yatay-pozitif bir grafik sergiledi.

BORSA VE GÜMÜŞTE KAYIPLAR DERİNLEŞTİ

Riskli varlıklardan kaçışın yaşandığı haftada, Borsa İstanbul (BIST 100) yatırımcısını üzdü. Haftayı yüzde 2,29 oranında değer kaybıyla kapatan endeks, 13.521,96 puan seviyesine geriledi.

Değerli metaller cephesinde altın yükselirken gümüşte tam tersi bir senaryo yaşandı. Ons gümüş yüzde 7,89’luk sert bir düşüşle 78,01 dolara gerilerken, bu düşüş iç piyasadaki gram gümüşe yüzde 7,77 kayıp olarak yansıdı ve fiyatlar 190,33 TL seviyesine çekildi.

KRİPTO PARA PİYASASINDA BİTCOİN SARSINTISI

Haftanın en çok kaybettirenleri listesinde başı kripto paralar çekti. Dijital varlıkların lideri Bitcoin, hafta boyunca süren satış baskısıyla yüzde 9,63 oranında değer kaybederek 71.097,5 dolar seviyelerine kadar geri çekildi. Kripto piyasasındaki bu sert düzeltme, risk iştahının haftalık bazda dibe vurduğunun en net göstergesi oldu.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.