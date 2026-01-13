Yatırımcıların kolay alım-satım imkanı nedeniyle yoğun ilgi gösterdiği ancak piyasa profesyonellerinin uzun süredir "fiyat kopukluğu var" diyerek uyardığı Darphane Altın Sertifikası’nda (ALTINS1) beklenen çözülme başladı.

5 GÜNDÜR TABAN SERİSİ: FİYAT 86 TL'YE ÇEKİLDİ

Borsada işlem gören sertifika, haftanın ikinci işlem gününde de satıcıların baskısı altında kaldı.

Aralıksız 5 gündür taban (dip) fiyattan işlem gören ALTINS1, bugün itibarıyla 86,37 TL seviyesine geriledi.

MATEMATİK İFLAS ETMİŞTİ: 6 BİN LİRALIK ALTIN 10 BİN LİRAYA SATILDI

Piyasa analistlerine göre yaşanan bu çöküş, aslında "rasyonele dönüş" hareketinden başka bir şey değil. Yakın geçmişte piyasada şu anomali yaşanıyordu:

Fiziki piyasada 6 bin lira olan bir varlığın, borsada 10 bin lira değerlemeyle işlem görmesi, sürdürülemez bir "balon" oluşturmuştu. Son 5 gündür yaşanan taban serisi, işte bu yüzde 40'ı aşan "hava parası"nın (primin) silinmesi olarak yorumlanıyor.

GRAM ALTIN 6.365 TL, ONS 4.585 DOLAR

Sertifikadaki çöküşün aksine altının temel göstergeleri güçlü duruşunu koruyor.

Dün günü yüzde 1,9 artışla tamamlayan ons altın, bugün kâr satışlarıyla hafif gerileyerek 4.585 dolar seviyesinde. İç piyasada ise dolar kuru ve ons etkisiyle gram altın saat 11.15 itibarıyla 6.365 TL’den alıcı buluyor.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI: "MAKAS KAPANMADAN DURMAZ"

Analistler, sertifikadaki düşüşün bir süre daha devam edebileceği konusunda uyarıyor.

Yapılan değerlendirmelere göre sertifika fiyatı ile spot altın fiyatı arasındaki makas tamamen kapanıp "adil değerine" gelene kadar, ons altın yükselse bile sertifika fiyatı düşmeye veya yerinde saymaya devam edebilir.

Bu süreç, borsa yatırımcısı için acı bir tecrübe olurken, finansal okuryazarlığın ve varlıkların "gerçek değeri" ile "piyasa fiyatı" arasındaki farkı okuyabilmenin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.