BofA’nın özel göstergelerine göre, altın fiyatlarındaki mevcut oynaklık 2008 küresel finans krizinden bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Gümüşte ise durum daha çarpıcı; piyasadaki çalkantı en son 1980 yılında bu boyutlarda gözlemlenmişti. Geçen ay jeopolitik riskler ve Fed’in bağımsızlığına dair endişelerle rekor kıran metaller, geçtiğimiz haftanın sonunda ani bir ters rüzgarla karşılaşmıştı.

"PİYASA TEMİZLENDİ, HİKÂYE DEVAM EDİYOR"

Bank of America EMEA Emtia İşlemleri Başkanı Niklas Westermark, son iki işlem gününde yaşanan sert satışların piyasa için bir "temizlik" olduğunu belirtti. Westermark’a göre:

Sert düşüşler, spekülatif ve aşırı birikmiş pozisyonları temizleyerek piyasayı daha sağlıklı bir zemine çekti.

Tarihsel ortalamaların üzerindeki bu dalgalı seyir bir süre daha devam edebilir.

Kısa vadeli sarsıntılara rağmen altının uzun vadeli yatırım hikâyesi ve yapısal talebi gücünü koruyor.

YATIRIMCILAR İÇİN YENİ DÖNEM

Westermark, yüksek fiyatlar ve artan oynaklığın yatırımcıları daha temkinli pozisyon almaya zorlayabileceğine dikkat çekti. Ancak uzman isme göre, altına yönelik temel ilginin ortadan kalkması beklenmiyor; sadece yeni bir spekülatif balon oluşması için piyasada yeni bir hikâyeye ihtiyaç duyuluyor.

