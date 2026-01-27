Enerji ve kablo sektörünün önemli oyuncularından Alves Kablo, sermaye yapısını güçlendirmek adına attığı dev adımın meyvelerini borsada topluyor.

Şirket, iç kaynaklardan karşılanmak üzere sermayesini 160 milyon TL’den 1,6 milyar TL’ye yükselterek yüzde 900 oranında rekor bir bedelsiz artırım gerçekleştirdi.

BEDELSİZ SONRASI HİSSELER HAREKETLENDİ

SPK'nın 15 Ocak 2026 tarihinde onayladığı ve 20 Ocak 2026'da gerçekleşen bölünme işleminin ardından hissede yukarı yönlü ivme hız kazandı.

Bölünme günü 3,17 TL düzeltilmiş fiyatla işleme başlayan ALVES payları, yatırımcı ilgisinin yoğunlaşmasıyla yükseliş trendini sürdürdü.

Bugün (27 Ocak) sabah seansında alıcılı bir seyir izleyen hisseler, saat 10.23 itibarıyla yüzde 9,97 artışla 3,90 TL seviyesine ulaşarak tavana kilitlendi. Bu hareketle birlikte şirketin hisselerinde son bir ayda gerçekleşen getiri yüzde 50'ye yaklaştı.

100 LOTU OLANIN 1000 LOTU OLDU

Bedelsiz bölünme sürecinde, portföyünde ALVES hissesi bulunanlar herhangi bir ek ödeme yapmadan hisse adetlerini artırdı.

Yüzde 900'lük bölünme matematiği ile hesabında 100 lot bulunan bir yatırımcının hisse adedi 1000 lota yükseldi.

Analistler, bedelsiz sermaye artırımlarının şirketin kasasına doğrudan nakit girişi sağlamasa da hisse fiyatının ucuzlaması (bölünmesi) ve lot sayısının artmasıyla likiditenin yükseldiğini, bunun da küçük yatırımcı nezdinde psikolojik bir alım iştahı yarattığını belirtiyor.

Alves Kablo'daki mevcut tavan hareketi de bu beklentinin piyasada karşılık bulduğuna işaret ediyor.

