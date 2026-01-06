Şirket tarafından yapılan açıklamada, yurt içinde yerleşik bir enerji kabloları üreticisi ile 2026 yılını kapsayacak şekilde toplam 1.200 ton 8 mm bakır filmaşin satışına yönelik sözleşme imzalandığı bildirildi.

SÖZLEŞME BEDELİ 689 MİLYON TL

Söz konusu sözleşmenin toplam bedelinin 689 milyon TL olduğu açıklandı. Hesaplamalarda kullanılan dolar/TL kurunun 43,05 TL olduğu belirtilirken, kur ve bakır fiyatlarında yaşanabilecek değişimlere bağlı olarak sözleşme tutarının güncellenebileceği ifade edildi.

ALVES HİSSELERİ NE DURUMDA?

ALVES, bugünkü işlemlerde güçlü alımlarla dikkat çekiyor. Hisse, 10.50 yazım saati itibarıyla yüzde 3,70'lik primle 27,48 TL seviyesine ulaştı.