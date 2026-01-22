Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından 22 Ocak 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimle süreç resmileşti.

Yapılan açıklamada, 20 Ocak 2026 tarihinde bölünme işlemi gerçekleşen hisselerin, hak kullanım karşılıklarının bugün (22 Ocak) itibarıyla ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına alacak kaydedildiği belirtildi.

Bu bildirimle birlikte, ALVES yatırımcılarının portföylerindeki lot sayısı 10 katına çıkmış oldu.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

100 LOTU OLANIN ARTIK 1000 LOTU VAR

SPK’nın 15 Ocak 2026 tarihli bülteninde onay verdiği bedelsiz sermaye artırımı, yatırımcı cephesinde büyük heyecan yaratmıştı.

Tamamı iç kaynaklardan karşılanan bu artırım ile birlikte:

• Eski Sermaye: 160.000.000 TL

• Yeni Sermaye: 1.600.000.000 TL

• Artış Oranı: Yüzde 900

Bu matematiksel değişim portföylere şu şekilde yansıdı: Elinde bölünme öncesi 100 adet (lot) ALVES hissesi bulunan bir yatırımcının hesabındaki hisse adedi, bedelsiz payların eklenmesiyle 1000 adede (lot) yükseldi.

SERMAYE TAVANI GÜÇLENDİ

Şirket, bu hamleyle ödenmiş sermayesini 1,6 milyar TL seviyesine çıkararak mali yapısını güçlendirirken, hisse senedinin likiditesini de artırmış oldu.

Borsada "bölünme" olarak tabir edilen bu işlem sonrası hisse fiyatı düzeltilerek daha ulaşılabilir seviyelerden işlem görmeye devam ediyor.