Hafta sonuna elektrik kesintisiyle başlayan Ankaralılar, "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtını arıyor.

BAŞKENTEDAŞ'tan yapılan son dakika açıklamasına göre şebeke iyileştirme çalışmaları ve anlık arızalar nedeniyle kentin farklı noktalarında enerji kesintileri sürüyor.

ÇANKAYA'DA BİRÇOK MAHALLEYE ELEKTRİK VERİLEMİYOR

Başkent'in kalbi Çankaya'da meydana gelen şebeke arızaları nedeniyle çok sayıda mahallede enerji akışı durdu.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre ekiplerin müdahalesi sürerken, arıza kaynaklı kesintilerin yaşandığı bölgeler şöyle:

• Yaşamkent Mahallesi: Bölgede geniş çaplı bir kesinti söz konusu. Diyap Ağa Sokak başta olmak üzere; 3136, 3135, 3122, 3123, 3125, 3129, Mehmet Rifat Börekçi, 3132, 3131, 3130, 3124, 3127, 3118, 3055, 2939, 3114, 3119, 3133, 3134 ve 3120 numaralı sokaklarda ekiplerin çalışması devam ediyor.

• Yukarı Dikmen Mahallesi: 635. Sokak ve çevresi.

• Maltepe Mahallesi: Gazi Mustafa Kemal Sokak.

• Konutkent Mahallesi: 3028. Sokak ve Diyap Ağa Sokak.

• Aziziye ve Güzeltepe Mahalleleri: Hoşdere Sokak.

• Bağcılar Mahallesi: Şemsettin Günaltay Sokak.

Yetkililer, arıza kaynaklı kesintilerde enerjinin en kısa sürede verilmesinin hedeflendiğini belirtti.

PLANLI BAKIM ÇALIŞMALARI: HANGİ SAATLERDE KESİNTİ OLACAK?

Arızaların yanı sıra şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında 3 Ocak (bugün) belirli saat aralıklarında planlı kesintiler de uygulanacak. Vatandaşların tedbirli olması gereken saatler ve bölgeler şu şekilde:

Saat 09.30 - 17.30 Arası:

Divrik, 1022, Kaya, Foça, Baklavacı, Camii, Recep Demirci, Abdülhamit, Cepken, Dikili, Tülay, Duru, Çaykara, Alacalı, Mustafa Asım Köksal, Çağla, Buket, Bahtiyar, Şehit Suat Akıncı, Durak, Yunus Emre, Cem, Çulluk, Dökmeci, Fatih, Çekirge, Şehit Murat Azizo, Kalan, Gün Sazak, Sanatoryum, Sakızadası, Çamlık, Çaldağı, Derya, Çığ, Cirit ve Çubuk sokakları.

Saat 11.00 - 15.00 Arası:

Yayalar, Beyler, Kayabaşı, Sedat Simavi, Yeşil, Aluçdağı, Tepebaşı, Yağlıca Aluç, Dökük İçi, Yağlıca Aluç Kayabaşı, Sarıkaya, KENT, İ. Melih Gökçek ve MAVI sokakları.

DİKKAT: KESİNTİLER HAFTA BAŞINDA DA SÜRECEK

BAŞKENTEDAŞ, bakım onarım çalışmalarının önümüzdeki hafta da devam edeceğini bildirdi. Buna göre:

• 5 Ocak 2026: Saat 09.30-17.30 arasında 665, 554, 555. Caddeler ve Karataş bölgesinde; ayrıca Divrik, Foça, Sanatoryum ve çevre sokaklarda (yukarıdaki 09.30 listesinin tekrarı) kesinti olacak.



• 7 Ocak 2026: Aynı bölgelerde (Divrik, Sanatoryum vb.) 09.30-17.30 saatleri arasında çalışmalar tekrarlanacak.

Vatandaşların, planlı kesintilere karşı elektronik cihazlarını korumaları ve gerekli tedbirleri almaları önemle duyurulur.