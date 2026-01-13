Türk savunma sanayii, ileri teknoloji ve dijital çözümlerde küresel bir oyuncu olduğunu bir kez daha kanıtladı. NATO, modern savaş alanında tüm unsurların uyum içinde çalışmasını sağlayan ve "haberleşmenin beyni" olarak tanımlanan Taktik Data Link Yönetim Merkezi Ağ Planlama Yazılımı’nı Türk teknoloji devi HAVELSAN’dan tedarik etme kararı aldı.

ALMAN BASININDAN ÇARPICI ANALİZ: "ANKARA NATO'NUN BEYNİ OLDU"

NATO’nun bu kritik seçimi dünya basınında, özellikle de Alman medyasında geniş yer buldu. Nex24 sitesinde yayımlanan analizde, HAVELSAN yazılımının ittifakın tamamına ait savaş uçakları, gemiler ve yer istasyonlarının gerçek zamanlı verileri paylaşmasına olanak tanıyacağı vurgulandı. Analizde, "Bu karar Ankara’yı NATO’nun beyni haline getirirken, Türkiye’ye duyulan güvenin açık bir kanıtıdır" değerlendirmesi yapıldı.

YAZILIMIN KRİTİK ROLÜ: DOST ATEŞİNİ ENGELLİYOR

HAVELSAN tarafından geliştirilen sistem, NATO Yetenek Kazanım Programı kapsamında yapılan canlı gösterimlerde en yüksek teknik puanı alarak rakiplerini geride bıraktı. Yazılımın sağladığı kritik avantajlar ise şöyle sıralanıyor:

Kesintisiz Haberleşme: Link 11, Link 16, Link 22 gibi farklı veri linkleri üzerinden hava, kara ve deniz unsurlarının hangi frekans ve zamanlamayla haberleşeceğini önceden planlıyor.

Güvenli Veri Paylaşımı: Erken ihbar uçakları, füze sistemleri ve radarlar arasında saniyeler içinde şifreli veri aktarımı sağlıyor.

Operasyonel Güvenlik: Kısıtlı frekansların etkin kullanımını sağlayarak ağın kilitlenmesini önlüyor ve "dost ateşi" riskini en aza indiriyor.

AMBARGOLAR İVME KAZANDIRDI: DÜNYANIN 13. BÜYÜK İHRACATÇISI

Haberde, Batı'nın uyguladığı silah ambargolarının Türk savunma sanayisini zayıflatmak yerine yerli kapasiteye yatırım yapmaya zorlayarak büyük bir ivme kazandırdığı belirtildi. 2024 yılı itibarıyla Türkiye, dünyanın 13. büyük silah ihracatçısı konumuna yükselirken; Bayraktar TB2 İHA'lardan Pakistan’a satılan korvetlere kadar fiziksel ürünlerin ötesinde artık dijital savunma sistemleri ve yapay zeka alanında da küresel bir tedarikçi haline geldiği vurgulandı.

STRATEJİK KÖPRÜ: DOĞU VE BATI ARASINDA İNOVASYON

Analistler, NATO’nun daha önce STM ile imzaladığı istihbarat modernizasyonu anlaşmasının ardından HAVELSAN’ı seçmesinin, Türk yazılım altyapısına olan güvenin kalıcı hale geldiğini gösterdiğini ifade ediyor. Bu başarı, Türkiye’nin küresel savunma inovasyonunda Doğu ile Batı arasında vazgeçilmez bir teknoloji köprüsü olma rolünü pekiştiriyor.

Kaynak: Dünya