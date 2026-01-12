Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici olmayı sürdürüyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, motorin litre fiyatına 13 Ocak Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,08 lira zam gelmesi öngörülüyor.

İşte 12 Ocak 2026 Pazartesi günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 53.17 TL

Motorin litre fiyatı: 53.68 TL

LPG litre fiyatı: 29.29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 53.01 TL

Motorin litre fiyatı: 53.52 TL

LPG litre fiyatı: 28.69 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 54.04 TL

Motorin litre fiyatı: 54.78 TL

LPG litre fiyatı: 29.17 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 54.37 TL

Motorin litre fiyatı: 55.05 TL

LPG litre fiyatı: 29.09 TL

Kaynak: Ekonomim