Akaryakıt piyasasında son günlerde konuşulan rekor zam haberleri, küresel diplomasinin devreye girmesiyle yön değiştirdi. ABD-İran hattındaki gerilimin azalması ve brent petrol fiyatlarındaki spekülatif baskının hafiflemesi, araç sahiplerini rahatlatan bir haberi de beraberinde getirdi. Motorin grubunda daha önce gündeme gelen ve piyasayı tedirgin eden 2 lira 74 kuruşluk artış kararı iptal edildi.

SADECE 20 KURUŞLUK ARTIŞ UYGULANACAK

Büyük zammın rafa kalkması sevinç yaratsa da, maliyetlerdeki kısmi değişimler nedeniyle fiyat tabelalarında küçük bir güncelleme yapılacak. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 20 kuruşluk sınırlı bir zam yansıtılacak.

Kaynak: Ekonomim