Geçtiğimiz cuma günü kapanışa doğru tavan bozup tekrar tavana kilitleyerek ilk sinyallerini veren hisse, 12 Ocak Pazartesi sabahına tavan fiyattan değil, yüzde 3,89 primle başladı. Ancak bu geri çekilme, kurumsal alımların desteğiyle kısa sürdü.

AÇILIŞTA SERİ BOZULDU, BOFA DEVREYE GİRDİ

Özellikle yabancı kurumlardan Bank of America (BofA), sabah saatlerinde gerçekleştirdiği 500 bin lotluk alımla tahtada dominasyon kurarken, ilk alıcılarda BofA'ya Deniz Yatırım eşlik etti.

Açılış seansında tavanda bekleyen emir miktarının 8,3 milyon lot olması, yatırımcı iştahının sürdüğünü gösterdi.

FİYAT 34 TL’Yİ AŞTI

Saat 10.30 itibarıyla gelen verilere göre ARFYE, sabahki dalgalanmayı atlatarak yeniden tavana yerleşti ve 34,46 TL seviyesinden işlem görmeye devam etti.

Halka Arz Performansı:

• Halka Arz Fiyatı: 19,50 TL

• Güncel Fiyat: 34,46 TL

• Halka Arz Büyüklüğü: 916 milyon TL

916 milyon TL’lik halka arz büyüklüğüyle borsaya giren şirket, 19,50 TL’den başladığı yolculuğunda kısa sürede ciddi bir prim üreterek yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam etti.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.