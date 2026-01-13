13 Ocak Salı günü Borsa İstanbul’da gözler, geçtiğimiz hafta işlem görmeye başlayan ve yenilenebilir enerji rüzgarını arkasına alan Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (ARFYE) hisselerindeydi.

"Tavan serisi bozuluyor mu?" endişeleri, küresel bankacılık devi BofA’nın sahneye çıkmasıyla yerini yeniden yükseliş iştahına bıraktı.

AÇILIŞTA HEYECAN, KAPANIŞTA TAVAN

Dün (Pazartesi) güne tavan fiyattan başlamayarak yatırımcısını kısa süreli endişelendiren ARFYE, günü yüzde 3,89 primle açmış ancak kurumsal alımların desteğiyle hızla toparlanmıştı. Benzer bir senaryo haftanın ikinci işlem gününde de yaşandı.

Bugün seans açılışını doğrudan tavan fiyattan yapmayan hisseler, gelen güçlü alım dalgasıyla kısa sürede yüzde 9,98 değer kazanarak tavan fiyat olan 37,90 TL seviyesine kilitlendi. Piyasa analistleri, bu hareketi "Boğaların kontrolü bırakmadığı" şeklinde yorumluyor.

HALKA ARZ YATIRIMCISI PARASINI İKİYE KATLAMAK ÜZERE

916 milyon TL’lik halka arz büyüklüğüyle borsaya "merhaba" diyen şirket, kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

• Halka Arz Fiyatı: 19,50 TL

• Güncel Tavan Fiyat: 37,90 TL

Halka arzdan hisse alan yatırımcılar, 19,50 TL maliyetli hisselerini bugün itibarıyla 37,90 TL'den işlem görürken buldu. Bu durum, çok kısa bir sürede yaklaşık yüzde 94'lük bir getiriye işaret ediyor.

HİSSELERDE BOFA ETKİSİ

Hissenin cuma günü kapanışta tavan bozup tekrar kilitlemesi ve pazartesi günü yaşanan volatilite, "kâr realizasyonu mu geliyor?" sorusunu akıllara getirmişti.

Ancak takas analizlerine yansıyan BofA alımları, hissedeki düşüş baskısını kıran en önemli faktör olarak öne çıkıyor. Kurumsal ilginin devam etmesi, bireysel yatırımcının da panik satış yapmasını engelliyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

