Türk savunma sanayisinin amiral gemisi ASELSAN, 2025 yılında Borsa İstanbul’un en değerli şirketi konumuna yükselerek Türkiye’de 1 trilyon lira piyasa değeri eşiğini aşan ilk şirket olmayı başardı.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, şirketin ulaştığı finansal büyüklüğün küresel ölçekteki yansımalarına dikkat çekti. Şirket, elde ettiği bu değerle dünya genelinde en değerli ilk 20, Avrupa’da ise ilk 10 savunma sanayii kuruluşu arasına girdi. Akyol, 13 Ocak 2026 borsa kapanışı itibarıyla piyasa değeri 30 milyar ABD dolarını aşan ilk Türk şirket olarak BIST 100 tarihine geçtiklerini vurguladı.

NATO ÜYESİNE 410 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

2025 yılında ihracat ağını 95 ülkeye çıkaran ASELSAN, özellikle NATO üyesi Polonya ile imzaladığı 410 milyon dolarlık elektronik harp sistemi sözleşmesiyle dikkatleri üzerine çekti. Akyol, bu anlaşmanın ASELSAN’ı sadece sistem geliştiren değil, küresel düzeyde "oyun kuran" bir teknoloji aktörü konumuna taşıdığını ifade etti.

"ÇELİK KUBBE" VE MİLLİ MÜHİMMAT BAŞARILARI

Yıl boyunca kritik projelerde önemli aşamalar kaydedildi:

ÇELİKKUBBE mimarisinin temel taşları olan HİSAR-A ve SİPER sistemleri, seri üretim hattından çıkan unsurlarla yapılan kabul atışlarında hedefleri tam isabetle vurdu.

Bayraktar AKINCI TİHA üzerinden test edilen ASELFLIR-600 ve F-16’lardan ateşlenen TOLUN ile KGK-84 mühimmatları başarılı sonuçlar verdi.

MAVI Vatan’ın korunmasında 50’den fazla farklı ASELSAN çözümü aktif görev almaya başladı.

KÜRESEL AÇILIM: MISIR OFİSİ VE YENİ İŞ BİRLİKLERİ

ASELSAN, uluslararası varlığını güçlendirmek adına Mısır’da "Aselsan Egypt" ofisini açarken, Macaristan'ın 4IG firmasıyla ortak girişim anlaşması imzaladı. Ayrıca Endonezya, Ürdün ve Malezya ile yürütülen üst düzey temaslarla küresel iş birliklerini derinleştirdi.

KAMU GÜVENLİĞİNE "KETUM" KATKISI

Savunma teknolojileri sivil alana da taşındı. Kriptolu Emniyet Telsiz Muhabere Sistemi (KETUM), Samsun İl Emniyet Müdürlüğü envanterine girerek aktif olarak kullanılmaya başlandı.

Ahmet Akyol, Isparta’daki bir ilkokuldan 50. yıl vesilesiyle gelen mektupların kendileri için en az teknoloji kadar kıymetli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, 2026 yılında da "alanında en iyi" ürünleri geliştirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

