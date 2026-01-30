Geçtiğimiz haftalarda aralıksız 7 gün boyunca taban serisi yaparak yatırımcısını sarsan ALTINS1, 16 Ocak’ta gelen tepki alımlarıyla bir nefes almıştı. Ancak 30 Ocak Cuma sabahı, satış baskısı yeniden zirve yaptı.

Seansa doğrudan taban fiyattan başlayan ALTINS1, yüzde 5,00 değer kaybederek 85,52 TL seviyesine demirledi.

Satışların karşılanamadığı piyasada, saat 11.30 itibarıyla 454,6 milyon TL’lik bir işlem hacmi oluştu.

Analistler, düşüşün temel nedeninin sertifikanın gerçek değeri (gram altının 1/100'ü) ile piyasa fiyatı arasındaki "aşırı primin" normalleşmesi olduğunu belirtiyor.

ALTIN PİYASASINDA "KAN KAYBI" DERİNLEŞİYOR

Sadece borsa tarafında değil, fiziki altın ve ons tarafında da tarihi bir geri çekilme yaşanıyor. Küresel piyasalardaki kâr realizasyonu ve jeopolitik tansiyonun bir nebze durulması, altına olan talebi zayıflattı.

Yazım anında gram altın yüzde 6’ya giden tarihi düşüşüyle 7 bin 128 liradan, ons altın ise 5 bin dolar sınırından kayda geçti.

Finans dünyasından gelen yorumlar, ALTINS1’deki bu hareketin bir "balonun sönmesi" olduğu yönünde birleşiyor. 2026 başında fiziki gram altının neredeyse iki katı primle işlem gören sertifikanın, spot fiyatlarla eşitlenene kadar bu dalgalanmayı sürdürebileceği ifade ediliyor.

Darphane Altın Sertifikası’nda her 100 adet payın 1 gram altına denk geldiği unutulmamalıdır. Fiyatın 85,52 TL olması, borsada gram altının 8.552 TL’den fiyatlandığı anlamına gelmektedir. Fiziki altının 7.128 TL olduğu bir ortamda, makasın hala açık olması aşağı yönlü riskin sürdüğüne işaret etmektedir.

