Jeopolitik gerilimlerin bir nebze yumuşamasıyla birlikte, güvenli limanlardan kaçış başladı. Serbest piyasada fiyatlar adeta baş aşağı çakıldı.

Gram altın yüzde 3’ü aşan kayıpla serbest piyasada 7 bin 300 TL seviyelerine çekilirken, Kapalıçarşı’da ise 7 bin 700 TL civarında DENGE bulmaya çalışıyor.

Ons altın küresel piyasalarda 5 bin 200 dolar sınırında tutunma mücadelesi veriyor.

Dün 120 doları aşan ons gümüş, bugün 110 dolar seviyelerine gerileyerek günlük bazda yüzde 5'e yakın değer kaybetti. Gram gümüş ise 155 TL seviyelerinden işlem görüyor.

RUSYA-UKRAYNA HATTINDAN GELEN MESAJLAR TANSİYONU DÜŞÜRDÜ

Fiyatlardaki bu ani geri çekilmenin arkasında diplomatik trafik yatıyor.

ABD’nin Kiev ve çevresindeki saldırıların durdurulması yönündeki çağrısına Rusya’dan gelen "ılımlı" sinyaller, altına olan "güvenli liman" talebini bıçak gibi kesti.

Yatırımcılar, jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte hızla satış pozisyonuna geçti.

İSLAM MEMİŞ’TEN ŞUBAT UYARISI: "BEŞ HANELİ RAKAMLAR GELEBİLİR"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalarda yaşanan bu geri çekilmenin "kontrollü bir yönlendirme" olduğunu savunarak yatırımcıları uyardı. Memiş’e göre bu düşüşler bir son değil, yeni bir hazırlık evresi.

Memiş, sert düşüşlerin panik satışı yapmak için değil, uzun vadeli düşünenler için kademeli alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Memiş, "Şubat ayında volatilite (oynaklık) çok daha yüksek olacak. Ancak 2026 yılı bitmeden gram altında beş haneli rakamları görmemiz sürpriz olmayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.