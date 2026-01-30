Yıl başından bu yana sergilediği muazzam performansla dikkat çeken gümüş, haftanın son işlem gününde sert satış dalgasının merkezinde yer aldı.

Ons gümüş, bir önceki gün test ettiği zirvelerden yüzde 5’in üzerinde değer kaybederek 111,24 dolar seviyesine çekildi.

Yaşanan bu sert düşüşe rağmen gümüş, yatırımcısına yıl başından bu yana hala yüzde 56 oranında getiri sunmaya devam ediyor.

Analistler, gümüşteki bu hareketi "agresif yükseliş sonrası gelen teknik bir düzeltme" olarak nitelendiriyor.

ALTIN PİYASASINDA TARİHİ ZİRVEDEN DÖNÜŞ

Ons altındaki küresel tırmanışın iç piyasaya yansıması, Kapalıçarşı’da daha önce eşi benzeri görülmemiş rakamların telaffuz edilmesine neden oldu.

Fiziki gram altın satış fiyatı, ons altındaki hızlı yükseliş ve döviz kurundaki hareketlilikle birlikte 8 bin 30 TL seviyesine kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti.

DÜŞÜŞÜN ARKASINDAKİ TEMEL NEDENLER

Piyasa uzmanları, değerli metallerdeki bu ani satış dalgasını üç ana başlıkta topluyor:

• Kâr Realizasyonu: Aşırı alım bölgesine giren fiyatlarda yatırımcıların nakde geçme isteği.

• FED Beklentisi: ABD Merkez Bankası (FED) başkanlığına yönelik şahin (sıkı para politikası yanlısı) adayların isminin geçmesi.

• Teknoloji Sektörü Sarsıntısı: Küresel teknoloji hisselerindeki volatilite nedeniyle yatırımcıların teminat açıklarını kapatmak için altın ve gümüş pozisyonlarını likide etmesi.