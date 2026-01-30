Günün ilk yarısında satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 116,29 puan ve yüzde 0,84 düşüşle 13.714,80 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 117,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,74, holding endeksi ise yüzde 0,46 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 1,47 ile inşaat, en fazla düşen ise yüzde 7,67 ile madencilik oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA KARIŞIK SEYİR

Küresel piyasalar, ABD'de hükümetin yeniden kapanma ihtimalinin gündemde kalması, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için olası adaylara ilişkin gelişmeler ve şirket bilançolarından alınan sinyallerin etkisiyle karışık bir seyir izlerken, BIST 100 endeksi günün ilk yarısını negatif bir seyirle tamamladı.

Makroekonomik tarafta Türkiye'nin ihracatı 2025'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,4 artarak 273 milyar 361 milyon dolara, ithalatı da yüzde 6,2 yükselerek 365 milyar 370 milyon dolara çıktı. Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) ise Aralık 2025'te aylık bazda yüzde 0,78, yıllık bazda yüzde 35,11 artış gösterdi.

DİRENÇ VE DESTEK KONUMLARI

Analistler, günün geri kalanında ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanlığı için açıklayacağı adayın yanı sıra ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.500 puanın destek, 13.800 ve 13.900 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.