KAP üzerinden yapılan açıklamada; Europower Enerji A.Ş.'nin doğrudan, Girişim Elektrik A.Ş.'nin ise dolaylı ortaklığı olan Peak PV Solar Teknolojileri A.Ş.'nin, TEİAŞ Genel Müdürlüğü'nün enerji iletim hattı ihalesinde birinci olduğu belirtildi.

"Reyhanlı - Hassa EİH (TTFO) Komple Tesis İşi" konulu ihalede en avantajlı fiyatı veren şirket, projenin sahibi oldu. İşin toplam baz bedeli 709.495.333 TL olarak açıklandı.

İHALE DETAYLARI VE KESİNLEŞME KARARI

İhale kapsamında yaklaşık 70,7 kilometre uzunluğunda, 154 kV geriliminde ve 2x1272 MCM iletkenli bir enerji iletim hattı tesis edilecek. TEİAŞ İhale Komisyonu, işin Europower iştiraki uhdesinde kaldığına dair kesinleşme kararını 30.01.2026 tarihi itibarıyla şirkete resmen iletti.

Europower Enerji ve Girişim Elektrik ortaklığının bu büyük ölçekli altyapı projesini üstlenmesi, şirketin iş hacmi ve enerji nakil hatları konusundaki yetkinliğini bir kez daha ortaya koydu. Yatırımcılar, projenin şirketin 2026 yılı finansal tablolarına ve nakit akışına sağlayacağı katkıyı yakından takip ediyor.

