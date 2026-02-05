ABD Hazine Bakanı Bessent, Federal Rezerv’e (Fed) yönelik sert açıklamalarıyla gündeme oturdu.

Fed'in enflasyonu kontrol edemeyerek halkın gelirlerini erittiğini savunan Bessent, kurumun bu nedenle ciddi bir güven kaybı yaşadığını vurguladı.

Öte yandan Fed, finansal istikrarı ölçmek adına 32 büyük banka için bu yılki "stres testi" senaryolarını duyurdu.

Bankalar; küresel resesyon, gayrimenkul krizi ve kurumsal borç çıkmazı gibi senaryolara karşı test edilecek.

Fed Üyesi Cook ise faiz indirimleri için "temkinli" duruşunu bozmayarak, enflasyonda daha net kanıtlar görmeden yeni bir adıma yeşil ışık yakmayacağını belirtti.

PİYASALARDA BUGÜN: GÖZLER ECB VE İŞSİZLİK VERİLERİNDE

Bugün yatırımcıların ajandası oldukça yoğun. İşte günün kritik başlıkları:

• Euro Bölgesi Faiz Kararı: Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz patikasındaki kararı günün en önemli maddesi.

• ABD İşsizlik Verileri: Haftalık işsizlik maaşı başvuruları, ABD istihdam piyasasının sağlığını gösterecek.

• Diplomatik Temas: ABD ve İranlı yetkililerin cuma günü Umman’da gerçekleştireceği görüşme, jeopolitik riskler açısından yakından izleniyor.

• Yurt İçi Gündem: Bugün TCMB tarafından açıklanacak "Yabancıların Hisse ve DİBS" işlemleri, yabancı yatırımcının Türkiye iştahını ortaya koyacak.

BORSA İSTANBUL'DA SABAH BEKLENTİSİ

Dün kapanışı takiben piyasalardaki dengeli seyir, Borsa İstanbul’un yeni güne yatay bir açılışla başlamasına işaret ediyor.

Analistler, özellikle öğleden sonra açıklanacak küresel verilerin volatiliteyi artırabileceği uyarısında bulunuyor.

BORSA İSTANBUL’DAN ŞİRKET HABERLERİ

• NETCD – Şirket payları bugün Borsa’da işlem görmeye başlayacak.

• AKHAN – Şirket payları 6 Şubat'ta Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

• ARZUM – 4 yatırımcı tarafından toplam 56.694.993 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvususu yapıldı.

• ALVES – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 600 milyon TL’den 11 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• ALKLC – 180 gün vadeli 300 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

• ARSAN – Esas sözleşme değişikliği ile gerçekleşecek ayrılma hakkı kullanım fiyatının 2,4602 TL, ayrılma hakkı kullanım tarihlerinin 6 – 19 Şubat olacağı açıklandı.

• ASGYO – Şirketin, Gaziantep’te bulunan 7.260 m² büyüklüğündeki arsa için Ata Prefabrik Yapı ile Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzaladığı, şirketin proje paylaşım oranının yüzde 46 olduğu açıklandı.

• AZTEK – Aztek Kazakhstan unvanlı şirketin kuruluş işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

• ATATP – Şirket bağlı ortaklığı ATP Capital’in İTÜ Teknokent'te faaliyete geçirdiği Cloudone Bilişim bünyesinde, Veri Bilimi ve Yapay Zeka Ürün ve Hizmetleri sağlayan ekibin oluşturulmasına ve oluşturulacak ekibin ileriye dönük yeni girişimlere olanak sağlayan faaliyetlerde bulunmasına karar verildiği açıklandı.

• BESTE.HE – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler Borsa’da Satış yöntemiyle 5 – 6 Şubat’ta toplanacak.

• BORLS – TRFBORL42610 ISIN kodlu finansman bonosu itfa ve kupon ödemesi hakkında Tertip/BASK toplantısı 5 Şubat’ta yapılacağı açıklandı.

• BORLS – TRFBORL12613 ISIN kodlu finansman bonosu itfa ve kupon ödemesi hakkında Tertip/BASK toplantısı 5 Şubat’ta yapılacağı açıklandı.

• BRISA – 92 gün vadeli 400 milyon TL tutarında kira sertifikası ihraç edildi.

• BJKAS – Futbolcu Hyeongyu Oh ile 3,5 yıllık anlaşma sağlandığı, bonservis bedeli olarak 14 milyon euro ödeneceği açıklandı.

• DGNMO – Şirketin, Düzce Şubesi tarafından yapılması planlanan ahşap mobilya üretim tesisi kapasite artışı projesi ile ilgili ÇED olumlu kararı verildiği medyada yer aldı.

• EBEBK – Ocak ayında şirketin mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 arttığı, internet sitesi ziyaretçi sayısının yüzde 7 azaldığı açıklandı.

• EUPWR – Şirketin, SAN-HO Kuzey Enerji tarafından gerçekleştirilen ihaleyi 43,4 milyon dolar bedelle kazandığı açıklandı.

• ECOGR – Şirketin, Ankara şubesinin tescil edildiği açıklandı.

• EUPWR – Peak PV Solar’ın TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen 4 kısımdan oluşan ihalenin 3 kısmını toplam 1,7 milyar TL bedelle kazandığı açıklandı.

• FENER – Futbolcu N’Golo Kante ile 2,5 yıllık anlaşma sağlandığı, futbolcuya 14,4 milyon euro imza parası verileceği, 2,5 sezonda 27,5 milyon euro garanti ücret ödeneceği açıklandı.

• GSRAY – Futbolcu Renato Sam – Na Nhaga ile 4,5 yıllık anlaşma sağlandığı, bonservis bedeli olarak 6,5 milyon euro, futbolcuya ise 4,5 yılda 3,5 milyon euro garanti ücret ödeneceği açıklandı.

• INVEO – 10 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• KLNMA – Şirket kayıtlı sermaye kayıtlı sermaye tavanının 10 milyar TL’den 100 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK ve BDDK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• KZBGY – Şirketin, Marmaris’te yürüttüğü otel – devre mülk projesiyle ilgili olarak Marmaris Belediye Encümeni tarafından verilen yıkım kararı ve 43.060 TL idari para cezasına karşı açılan davada, mahkemenin şirket lehine karar verdiği açıklandı.

• KGYO – Şirketin, QNBTR’den mevcut ve ileride kullanacağı krediler ile türev işlemlerden doğacak tüm borçlarına teminat olmak üzere,

İstanbul Göktürk’te bulunan şirkete ait 1 bağımsız bölüm üzerine QNBTR lehine 46 milyon TL tutarında ipotek tesis edildiği açıklandı.

• MEDTR – Şirketin, DMO tarafından gerçekleştirilen A Grubu Tıbbi Sarf Malzeme Alımı Aralık 2025 konulu ihaleye katılım sağladığı açıklandı.

• OTTO – İbrahim Burak Polat tarafından 350.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvusuru yapıldı.

• QNBTR – Yurt dışında 376 gün vadeli 20 milyon euro tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

• OZATD – Şirketin, daha önce 2 milyon dolar tutarında iş sözleşmesi imzaladığı, işin 3,4 milyon dolar olarak gerçekleştiği açıklandı.

• SISE – Macaristan yeşil saha cam ambalaj üretim tesisi yatırımının, yıllık 198 Bin Ton/yıl brüt üretim kapasiteli ilk fırının devreye alma çalışmalarının başladığı açıklandı.

• TCKRC – Şirketin, Bakanlık tarafından yürütülen Responsible Programı kapsamında Program'dan yararlanmaya hak kazandığı açıklandı.

• TTKOM – Fitch tarafından şirketin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notu görünümünün Durağan’dan Pozitif’e revize edildiği açıklandı.

• UCAYM – VBTS kapsamında şirket paylarına 4 Mart’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

• ULUUN – Şirketin, 2. üretim ünitesinin Çorlu üretim tesisine kurulması ve yapılan kapasite artışı çalışmaları kapsamında, 383 Ton/Gün olan üretim kapasitesi 654 Ton/ Gün'e yükseldiği açıklandı.

• ZERGY – Şirketin, Ocak ayındaki projeler kapsamında toplam 22 adet ön ödemeli konut satış sözleşmesi yaptığı, satışların 364,1 milyon TL tutarında gerçekleştiği açıklandı.

PAY ALIM/SATIM HABERLERİ

• ADESE – Pardus Portföy tarafından 285.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 5,52’ye geriledi.

• CEMAS – Işıklar Holding tarafından 5,70 TL fiyattan 18.000.000 adet payın BND Elektrik’e satıldığı açıklandı.

• ESCAR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 160.000 adet pay 26,76 – 26,86 TL fiyat aralığından geri alındı.

• ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 9,72 – 9,74 TL fiyat aralığından geri alındı.

• LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 16,48 – 16,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

• SASA – Bank of America Corporation tarafından 2,55 – 2,60 TL fiyat aralığından 260.466.230 adet alış ve 334.049.690 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 4,97’ye geriledi.

• SASA – Erdemoğlu Holding tarafından 96.000.000 adet pay özel emirle alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 57,71’e yükseldi.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

• CEMZY – Şirket sermayesinin 402 milyon TL’den yüzde 521,89 oranında bedelsiz olarak 2,1 milyar TL artışla 2,5 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

• KENT – Şirket sermayesi bugün 220 milyon TL’den yüzde 50 oranında bedelli olarak 110 milyon TL artışla 330 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 625,333 TL’ye denk gelmekte.