Anlaşmanın en dikkat çekici noktası, teslimat takvimi ve ürün gamı oldu:

Sözleşme Tutarı: 164.306.000 ABD Doları.

Ürün Kapsamı: 50 MVA ile 200 MVA arasında değişen yüksek güçlü transformatörler.

Teslimat Planı: Üretilen transformatörlerin 2027 yılı içerisinde teslim edilmesi planlanıyor.

KÜRESEL ENERJİ PAZARINDA STRATEJİK HAMLE

Bu sözleşme, standart bir satışın ötesinde bir "Üretim Kapasitesi Rezervasyon Sözleşmesi" olması sebebiyle önem taşıyor. Bu durum, ABD'li firmanın Astor Enerji'nin üretim bandındaki kapasiteyi 2027 yılı için şimdiden satın aldığını gösteriyor.

