Bankalar 2026 yılı itibarıyla ATM işlem limitlerini güncelledi. Para çekme, QR ile para çekme ve para yatırma tutarları banka banka netleşirken, özellikle para yatırma limitlerinde dikkat çeken artışlar öne çıktı.
Bankalar 2026 yılı itibarıyla ATM üzerinden yapılabilecek para çekme, QR kod ile para çekme ve para yatırma işlemlerine ilişkin günlük limitlerini güncelledi. Nakit ihtiyacı olan milyonlarca vatandaş için yeni rakamlar netleşirken, bankalar arasında ciddi limit farkları da dikkat çekti.
Özellikle para yatırma limitlerinde bazı bankaların 100 bin TL’nin üzerine çıkması, yüksek tutarlı nakit işlemlerinde ATM kullanımını daha da yaygınlaştıracak gibi görünüyor.
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası’nda günlük ATM para çekme limiti 10.000 TL olarak uygulanıyor. QR kod ile yapılan işlemlerde üst limit 7.500 TL olurken, para yatırma limiti 20.000 TL seviyesinde bulunuyor.
Halkbank
Halkbank müşterileri ATM’den günlük 10.000 TL’ye kadar para çekebiliyor. QR kod ile para çekme limiti 7.500 TL olarak belirlenirken, para yatırma limiti 50.000 TL’ye kadar çıkıyor.
İş Bankası
İş Bankası, ATM limitlerinde en yüksek seviyeleri sunan bankalardan biri oldu. Günlük para çekme limiti 20.000 TL, QR ile para çekme limiti 20.000 TL olarak uygulanırken, para yatırma limiti 100.000 TL’ye kadar yükseliyor.
Garanti BBVA
Garanti BBVA’da ATM’den günlük para çekme limiti 15.000 TL. QR kod ile para çekme limiti de 15.000 TL olarak belirlenirken, para yatırma limiti 100.000 TL seviyesinde.
Yapı Kredi
Yapı Kredi ATM’lerinde günlük para çekme limiti 10.000 TL, QR ile para çekme limiti 10.000 TL olarak uygulanıyor. Para yatırma limiti ise 185.000 TL ile en yüksek seviyelerden biri olarak öne çıkıyor.
Akbank
Akbank müşterileri ATM’den günlük 10.000 TL para çekebiliyor. QR kod ile para çekme limiti 5.000 TL olurken, para yatırma limiti 25.000 TL olarak uygulanıyor.
ING Bank
ING Bank’ta ATM para çekme limiti 10.000 TL, QR ile para çekme limiti 10.000 TL seviyesinde. Para yatırma limiti ise 50.000 TL olarak belirlenmiş durumda.
DenizBank
DenizBank ATM’lerinde günlük para çekme limiti 10.000 TL, QR ile para çekme limiti 5.000 TL. Para yatırma limiti 74.750 TL olarak uygulanıyor.
QNB Finansbank
QNB Finansbank’ta ATM’den günlük 10.000 TL para çekilebiliyor. QR kod ile para çekme limiti 10.000 TL olurken, para yatırma limiti 50.000 TL.
TEB
TEB müşterileri ATM’den günlük 10.000 TL’ye kadar para çekebiliyor. QR kod ile para çekme limiti 5.000 TL, para yatırma limiti ise 74.990 TL olarak belirlenmiş durumda.
Bankalar arasında fark büyüyor
2026 güncel ATM limitleri incelendiğinde, özellikle para yatırma limitlerinde bankalar arasında ciddi farklar oluştuğu görülüyor. Yüksek tutarlı nakit işlemi yapan kullanıcılar için banka seçimi, artık sadece komisyonlara değil ATM limitlerine göre de şekilleniyor.
Not: Belirtilen limitler bankaların standart bireysel kartları için geçerli olup, müşteri segmentine, kart tipine ve banka politikalarına göre değişiklik gösterebilir.