Bankalar 2026 yılı itibarıyla ATM üzerinden yapılabilecek para çekme, QR kod ile para çekme ve para yatırma işlemlerine ilişkin günlük limitlerini güncelledi. Nakit ihtiyacı olan milyonlarca vatandaş için yeni rakamlar netleşirken, bankalar arasında ciddi limit farkları da dikkat çekti.

Özellikle para yatırma limitlerinde bazı bankaların 100 bin TL’nin üzerine çıkması, yüksek tutarlı nakit işlemlerinde ATM kullanımını daha da yaygınlaştıracak gibi görünüyor.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası’nda günlük ATM para çekme limiti 10.000 TL olarak uygulanıyor. QR kod ile yapılan işlemlerde üst limit 7.500 TL olurken, para yatırma limiti 20.000 TL seviyesinde bulunuyor.

Halkbank

Halkbank müşterileri ATM’den günlük 10.000 TL’ye kadar para çekebiliyor. QR kod ile para çekme limiti 7.500 TL olarak belirlenirken, para yatırma limiti 50.000 TL’ye kadar çıkıyor.

İş Bankası

İş Bankası, ATM limitlerinde en yüksek seviyeleri sunan bankalardan biri oldu. Günlük para çekme limiti 20.000 TL, QR ile para çekme limiti 20.000 TL olarak uygulanırken, para yatırma limiti 100.000 TL’ye kadar yükseliyor.

Garanti BBVA

Garanti BBVA’da ATM’den günlük para çekme limiti 15.000 TL. QR kod ile para çekme limiti de 15.000 TL olarak belirlenirken, para yatırma limiti 100.000 TL seviyesinde.

Yapı Kredi

Yapı Kredi ATM’lerinde günlük para çekme limiti 10.000 TL, QR ile para çekme limiti 10.000 TL olarak uygulanıyor. Para yatırma limiti ise 185.000 TL ile en yüksek seviyelerden biri olarak öne çıkıyor.

Akbank müşterileri ATM’den günlük 10.000 TL para çekebiliyor. QR kod ile para çekme limiti 5.000 TL olurken, para yatırma limiti 25.000 TL olarak uygulanıyor.

ING Bank

ING Bank’ta ATM para çekme limiti 10.000 TL, QR ile para çekme limiti 10.000 TL seviyesinde. Para yatırma limiti ise 50.000 TL olarak belirlenmiş durumda.

DenizBank

DenizBank ATM’lerinde günlük para çekme limiti 10.000 TL, QR ile para çekme limiti 5.000 TL. Para yatırma limiti 74.750 TL olarak uygulanıyor.

QNB Finansbank

QNB Finansbank’ta ATM’den günlük 10.000 TL para çekilebiliyor. QR kod ile para çekme limiti 10.000 TL olurken, para yatırma limiti 50.000 TL.

TEB

TEB müşterileri ATM’den günlük 10.000 TL’ye kadar para çekebiliyor. QR kod ile para çekme limiti 5.000 TL, para yatırma limiti ise 74.990 TL olarak belirlenmiş durumda.

Bankalar arasında fark büyüyor

2026 güncel ATM limitleri incelendiğinde, özellikle para yatırma limitlerinde bankalar arasında ciddi farklar oluştuğu görülüyor. Yüksek tutarlı nakit işlemi yapan kullanıcılar için banka seçimi, artık sadece komisyonlara değil ATM limitlerine göre de şekilleniyor.

Not: Belirtilen limitler bankaların standart bireysel kartları için geçerli olup, müşteri segmentine, kart tipine ve banka politikalarına göre değişiklik gösterebilir.