Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,8 düştü.

AB'de ise inşaat üretimi kasımda aylık bazda yüzde 1,1, yıllık bazda yüzde 0,4 azaldı.

EN FAZLA DÜŞÜŞ MACARİSTAN'DA

AB ülkeleri arasında kasımda inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla düşüş yüzde 7,3 ile Macaristan'da, yüzde 6,2 ile Slovenya'da ve yüzde 5,8 ile Romanya'da ölçüldü.

En fazla artış ise yüzde 3,5 ile Slovakya'da, yüzde 2,3 ile Finlandiya'da ve yüzde 1,5 ile Bulgaristan'da belirlendi.

İnşaat üretimi yıllık bazda Belçika ve Avusturya'da yüzde 4,9, Fransa'da yüzde 4,5 ve Macaristan'da yüzde 3,5 gerilerken Finlandiya’da yüzde 14,5, Slovenya’da yüzde 12,2 ve Çekya'da yüzde 6,2 arttı.

