2026 yılı için belirlenen enflasyon hedefleri doğrultusunda MTV tutarları, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 18,95 oranında artırılmıştı.

Araç sahipleri, yıllık verginin ilk yarısını bu tarihine kadar ödemekle yükümlü. İkinci taksit ödemeleri ise her yıl olduğu gibi temmuz ayında gerçekleştirilecek.

SADECE MTV DEĞİL: YAPILANDIRMA VE DİĞER ÖDEMELER DE KAPIDA

2 Şubat tarihi sadece araç sahipleri için değil, birçok farklı mükellef grubu için de "son gün" niteliği taşıyor:

• Borç Yapılandırma: 7440 sayılı kanun kapsamında borçlarını yapılandıranlar için 32. taksit ödeme süresi pazartesi günü doluyor.

• Turizm ve Dijital Hizmet: 2025'in son çeyreğine ait turizm payı ile aralık ayına ait haberleşme ve dijital hizmet vergisi beyan ve ödemeleri için son tarih 2 Şubat.

• Platform Bildirimleri: İnternet üzerinden araç satışı, taşınmaz kiralama veya reklam aracılığı yapan platform sağlayıcılarının bildirim süresi de bu tarihte sona erecek.

ÖDEMELER NASIL YAPILIR? "SAHTE SİTE" UYARISINA DİKKAT!

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), ödeme yapacak vatandaşları güvenli işlem konusunda uyardı:

• Dijital Kanallar: Ödemeler dijital.gib.gov.tr adresi üzerinden, GİB mobil uygulamasından veya anlaşmalı bankaların internet bankacılığı aracılığıyla yapılabiliyor.

• Fiziki Kanallar: Vergi dairesi vezneleri, PTT şubeleri ve yetkili bankalar üzerinden nakit veya kartla ödeme kabul ediliyor.

• Güvenlik Uyarısı: Mağduriyet yaşamamak adına tarayıcıya adres yazarken doğrudan "gib.gov.tr" yazılması veya bankaların resmi kanallarının kullanılması büyük önem arz ediyor.

MTV ÖDEMESİ GECİKİRSE NE OLUR?

MTV ödemelerinin süresi içinde yapılmaması durumunda, borç vergi dairesi tarafından takibe alınmaktadır.

Gecikilen her dönem için borç katlanarak artmaya devam ederken, her ay için yüzde 1,4 oranında gecikme faizi uygulanmakta.

2026 YILI GÜNCEL MTV TARİFELERİ

Yeni nesil araçlar (01.01.2018 sonrası tescil) için öne çıkan bazı tutarlar şu şekildedir:

1300 cc ve Altı Araçlar

• Matrahı 309.100 TL’yi aşmayanlar: 1–3 yaş arası araçlar için 5.750 TL.

• Matrahı 541.500 TL’yi aşanlar: 1–3 yaş arası araçlar için 6.902 TL.

1301 - 1600 CC ARASI ARAÇLAR (EN YAYGIN SEGMENT)

• Matrahı 309.100 TL’yi aşmayanlar: 1–3 yaş arası araçlar için 10.016 TL.

• Matrahı 541.500 TL’yi aşanlar: 1–3 yaş arası araçlar için 12.028 TL.

YÜKSEK MOTOR HACİMLİ ARAÇLAR

• 4001 cc ve yukarısı (Matrahı 3.683.200 TL'yi aşanlar): 1-3 yaş arası araçlar için 274.415 TL.

TİCARİ VE DİĞER ARAÇ GRUPLARI

Sadece binek otomobiller değil, minibüs ve panelvan sahipleri için de yeni tarifeler netleşti:

• Minibüsler: 1-6 yaş arası araçlar için 6.875 TL.

• Panelvan ve Moto Karavanlar (1900 cc altı): 1-6 yaş arası için 9.167 TL.

• 01.01.2018 Öncesi Tescilli Araçlar: 1300 cc altı ve 1-3 yaş arası araçlar için sabit 5.750,05 TL.