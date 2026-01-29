Yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul’daki toplam payı yüzde 34,62 seviyesinde dengelenirken, bazı hisselerdeki istikrarlı girişler dikkat çekiyor. Özellikle 10 gündür kesintisiz devam eden alımlar, bu hisselerde "yabancı ilgisinin" kalıcı hale geldiği sinyalini veriyor.

Yabancı payı son 10 işlem günüdür aralıksız artan hisseler, piyasadaki negatif havaya rağmen güçlerini koruyor:

ANSGR
• ERBOS
• GLYHO
• IZMDC
• KRDMB

GÜNÜN "EN"LERİ: ALIŞ VE SATIŞTA ÖNE ÇIKANLAR

Günlük bazda yabancı oranında en sert hareketlerin yaşandığı kağıtlar şu şekilde listelendi:

En Çok Artanlar:

• ZGYO: +3.42 bps
• KZGYO: +1.76 bps
DURKN: +1.41 bps

En Çok Azalanlar:

• FRMPL: -12.72 bps
DOFRB: -6.14 bps
• ESEN: -6.04 bps

YABANCI ÇIKIŞI SÜRÜYOR

Raporun en kritik bölümlerinden biri ise satış baskısının sürdüğü kağıtlar oldu.

EUREN 8 gündür, GOZDE ise 7 gündür yabancıların satış listesinde ilk sıralarda yer alıyor.

AHGAZ ve ALCAR’da ise 6 günlük kesintisiz düşüş serisi devam ediyor.

Yasal Uyarı: Bu haber metni, İş Yatırım tarafından sağlanan halka açık veriler derlenerek hazırlanmıştır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı SPK lisanslı uzmanlara danışarak vermeniz önerilir.

