Yabancı payı son 10 işlem günüdür aralıksız artan hisseler, piyasadaki negatif havaya rağmen güçlerini koruyor:

• ANSGR

• ERBOS

• GLYHO

• IZMDC

• KRDMB

GÜNÜN "EN"LERİ: ALIŞ VE SATIŞTA ÖNE ÇIKANLAR

Günlük bazda yabancı oranında en sert hareketlerin yaşandığı kağıtlar şu şekilde listelendi:

En Çok Artanlar:

• ZGYO: +3.42 bps

• KZGYO: +1.76 bps

• DURKN: +1.41 bps

En Çok Azalanlar:

• FRMPL: -12.72 bps

• DOFRB: -6.14 bps

• ESEN: -6.04 bps

YABANCI ÇIKIŞI SÜRÜYOR

Raporun en kritik bölümlerinden biri ise satış baskısının sürdüğü kağıtlar oldu.

EUREN 8 gündür, GOZDE ise 7 gündür yabancıların satış listesinde ilk sıralarda yer alıyor.

AHGAZ ve ALCAR’da ise 6 günlük kesintisiz düşüş serisi devam ediyor.

Yasal Uyarı: Bu haber metni, İş Yatırım tarafından sağlanan halka açık veriler derlenerek hazırlanmıştır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı SPK lisanslı uzmanlara danışarak vermeniz önerilir.

