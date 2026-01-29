Hissenin borsa yolculuğunun başından beri en büyük alıcısı konumunda olan Bulls Yatırım, bugün rotayı satışa kırdı.

Bulls Yatırım, net 5.155.194 lot satış yaparak toplam satıcılar arasında yüzde 65,90 gibi domine edici bir paya sahip oldu.

Satış maliyeti ise ortalama 24,136 TL olarak gerçekleşti.

YABANCI DESTEĞİ: BANK OF AMERİCA SAHNEDE

Hissedeki sert satış dalgasını göğüsleyen kurumların başında küresel piyasa devi Bank of America (BofA) geldi.

• BofA, net 1.085.180 lot alım yaparak alış tarafında ilk sırada yer aldı.

• BofA’yı, 1.031.475 lot ile A1 Capital ve 941.692 lot ile Vakıf Yatırım takip etti.

• İlk 10 alıcı kurumun toplam payı yüzde 85,19 seviyesinde kalırken, satıcı tarafında ilk 10 kurumun payı yüzde 99,88 ile çok daha konsantre bir görüntü çizdi.

ZGYO GÜNCEL DURUM VE BORSA KARNESİ

Hisse, saat 10.55 itibarıyla gelen tepki alımlarıyla taban seviyesinden bir miktar uzaklaşarak yüzde 2,47 kayıpla 21,30 TL seviyelerinde dengelenme çabasına girdi.

Bulls Yatırım'ın yüklü çıkışına rağmen Bank of America ve A1 Capital gibi güçlü kurumların alım tarafında istekli olması, hissede dengelenme sürecinin başladığına işaret edebilir.

Ancak yüksek volatilite nedeniyle yatırımcıların temkinli olması bekleniyor.

