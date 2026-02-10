Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. (OTKAR), 2025 yılı dördüncü çeyrek ve yıl geneline ilişkin finansal sonuçlarını 10 Şubat 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladı.

YILLIK ZARAR BELİRGİN ŞEKİLDE AZALDI

Şirket, 1 Ocak – 31 Aralık 2025 döneminde toplam 1 milyar 458 milyon TL net zarar açıkladı. Otokar, 2024 yılının aynı döneminde 4 milyar 63 milyon TL zarar açıklamıştı. Böylece şirketin yıllık bazda zararında önemli bir düşüş kaydedildi.

2025 yılının dördüncü çeyreğinde açıklanan 1 milyar 3 milyon TL net zarar, yıl genelindeki finansal performans üzerinde belirleyici oldu. Son çeyrek rakamı, yıllık zararın büyük bölümünü oluşturdu.

HASILAT ARTTI, ÖZKAYNAKLAR GERİLEDİ

2025 yılı finansallarında Otokar'ın satış gelirleri yıllık bazda yüzde 18 artış gösterdi. Buna karşın şirketin özkaynakları çeyreklik bazda yüzde 13 azalarak 8,55 milyar TL seviyesine geriledi.

OTKAR HİSSESİ AÇIKLANAN BİLANÇONUN ARDINDAN NASIL GİDİYOR?

OTOKAR payları, bugünkü seansta artan satış baskısıyla karşılaştı. Saat 12.00 itibarıyla hissede %-2,70 oranında değer kaybı gözlemleniyor. Hissenin güncel fiyatı ise 449,75 TL olarak işlem görüyor.