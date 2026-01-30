Bakan Şimşek, 2025 yılında küresel ticaretteki belirsizliklere rağmen Türkiye’nin ihracat menzilini genişlettiğini belirtti.

2025 yılında ihracat, bir önceki yıla göre yüzde 4,4 oranında artarak 273,4 milyar dolara yükseldi.

İthalat tarafında altın fiyatlarındaki yükselişin etkisi hissedilse de, dış ticaret açığı Orta Vadeli Program (OVP) hedefleriyle uyumlu, hatta öngörülen seviyelerin altında kaldı.

2025 yılında ihracat ve turizmde kaydettiğimiz performans, sürdürülebilir cari denge hedefimize yönelik kazanımlarımızı desteklemeye devam etti.



İhracat yüzde 4,4 artışla 273,4 milyar dolara yükselirken, ithalat altın fiyatlarının da etkisiyle arttı. Buna rağmen dış ticaret… pic.twitter.com/obKVI5EgHp — Mehmet Simsek (@memetsimsek) January 30, 2026

TURİZMDE REKOR: KİŞİ BAŞI HARCAMA 1.000 DOLARI GEÇTİ

Hizmet ihracatının en güçlü kalemi olan turizmde hem ziyaretçi sayısında hem de gelir kalemlerinde tarihi zirveler görüldü.

Türkiye geçtiğimiz yıl toplam 63,9 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Turizm gelirleri yüzde 6,8 artışla 65,2 milyar dolara ulaşarak OVP hedeflerini geride bıraktı.

Turizmi 12 aya yayma politikalarının meyvesini verdiğini belirten Şimşek, kişi başına ortalama harcamanın 1.000 dolar barajını aştığını müjdeledi.

"YAPISAL İYİLEŞME KARARLILIKLA SÜRECEK"

Cari dengedeki iyileşmenin geçici bir rüzgar değil, yapısal bir dönüşüm olması için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Bakan Şimşek, gelecek dönemin yol haritasını şu başlıklarla özetledi:

"Yüksek katma değerli üretimi aktif sanayi politikalarıyla desteklemeye, yerli ve yenilenebilir enerji yatırımlarını önceliklendirmeye devam edeceğiz. Hizmet ticaretimizdeki güçlü konumumuz, küresel risklere karşı en büyük kalkanımızdır."